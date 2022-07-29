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Eskişehir'de zam haberini alan su yükleme noktasına koştu

Eskişehir'de suya yapılan yüzde 40 oranındaki zam gece yarısından itibaren geçerli olacağı için şehirdeki su yükleme noktalarında yüzlerce kişi kuyruk oluşturdu.

Eskişehir'de zam haberini alan su yükleme noktasına koştu
Kamusaati
Kamusaati
29 Temmuz 2022 Cuma 12:38

Geçtiğimiz günlerde bazı belediye başkanları ve meclis üyeleri tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda reddedilen şebeke suyuna yüzde 40 oranındaki zam, bugün tekrar toplanan mecliste kabul edildi.

Akşam 17.00’de toplanan mecliste oy çokluğu ile kabul edilen şebeke suyuna yüzde 40 zam için vatandaşa süre tanınmadı.

Zamı duyan, su yükleme noktalarına koştu

Gece 00.00’dan itibaren yürürlüğe konulacak zam haberini alan Eskişehirliler, su yükleme noktalarına akın etti.

Bir anda yüzlerce kişinin akın ettiği su yükleme noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

"Allah’ın suyuna bu fiyat nedir anlamıyorum yani"

Zzam haberini aldıktan sonra evinin yakınındaki su yükleme noktasına gelen Eşref Yaşar, İHA'ya yaptığı açıklamasında belirlenen su fiyatını eleştirdi.

Yatırılan paranın yarısının da vergilere gitmesiyle alınan su miktarının iyice azaldığını belirten Yaşar, "Yaklaşık 1 saattir bekliyorum. Önümde 150 kişi vardı. Şimdi 15 kişi kaldı. Sıra gelirse biz de alacağız. Çok fazla bir oran. Belediye bu kadar büyük zammı neden yapıyor ki. Allah’ın suyuna bu fiyat nedir anlamıyorum yani. Zaten her yerden vergi alıyorlar. Şimdi 100 liralık su yüklüyorsun, Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) olarak kesiliyor. Yüklediğin paranın yarısı vergilere gidiyor. Önceden 100 liraya 30 ton su alıyorduk. Şimdi 15-19 civarlarına düştü. Yarından itibaren de 12 tona düşecek." dedi.

"Birkaç gün süre verilseydi burada bu kuyruk oluşmazdı"

Belediye meclisinde kararın alınmasından ziyade vatandaşlara su kartı doldurmak için zaman tanınmamasını eleştiren Özcan Erdoğan ise şu ifadeleri kullandı:

"Her şeye zam yapılıyor zaten. Suya zam yapılması da normal. Ben zammı yadırgamıyorum. Benim yadırgadığım bu kadar insanın sırada bekletilmesi oldu. Birkaç gün süre verilseydi burada bu kuyruk oluşmazdı. Ben buna itiraz ediyorum. Yoksa her şeye zam yapılıyor zaten. Bu akşam karar çıkıyor ve bugün son gün olarak belirleniyor. Bu kadar insan sıra bekliyor."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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