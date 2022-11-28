Eskişehir'de bozulan sumatiğe insan eli çözümü şaşırttı

Bozulan "sumatik" için insan eli çözümü, su ödeme noktasına gelen vatandaşları hayrete düşürdü. Otomat içinden parayı kabul eden insan eli videosu sosyal medyada gündem oldu.

Eskişehir'de bozulan su yükleme noktası için üretilen çözüm karşısında vatandaşlar şaşkınlık içinde kaldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yüzde 70'lik su zammı kararı verildi.

Verilen zam uygulanması öncesinde ise vatandaşlar su yükleme noktalarında uzun kuyruklar oluşturup, bakiyelerini artırmaya çalıştı.

Vatandaşlar şaşkınlık içinde kaldı

Su yükleme noktasına gelerek bakiye yüklemek isteyen Eskişehir halkı, bozulan makinanın içinden çıkan eli görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Su yükleme noktasında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan ilginç bir video ise adeta kısa sürede viral oldu.

Paylaşımda, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde olduğu belirtilen bir su yükleme noktası üzerinde bulunan ve verilen parayı kabul eden otomatik kısmın söküldüğü görülüyor.

Boş olan bölüme para uzatan bir vatandaşın parasını, içeriden bir el alıp parayı karta yüklüyor. Vatandaş, toplam 400 TL'yi içerdeki görevliye uzatarak, bakiyesini arttırıyor.

Sosyal medyada paylaşılan video, izleyenleri güldürürken, onlarca da yorum topladı.

İHA'nın haberine göre, yetkililer sumatiğin para kabul bölümünün arızalandığını, yoğunluk yüzünden vatandaşları mağdur etmemek için bir görevlinin paraları cihaz içinden eliyle aldığını anlattı.