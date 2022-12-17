Eskişehir'de açlıktan ölen Elif'in babaannesi yakalandı

Eskişehir'de bakımsızlık ve kötü muamele nedeniyle öldüğü iddia edilen 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik'in, olay sonrası kaçan babaannesi Cihangir K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de anne ve babaları cezaevinde bulunduğu için babaannelerinin evinde hala ve amca tarafından aç bırakılıp işkenceye uğrayan 3 kardeşten 6 yaşındaki Elif Tiftik yaşamını yitirdi. Türkiye'yi kahreden haberle ilgili yeni gelişme yaşandı.

BABAANNE DE YAKALANDI

Olayın ardından gözaltına alınan hala ve amca tutuklanırken, kaçan babaanne Cihangir K. polis ekipleri tarafından yakalandı. Babaanne gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir'de cezaevinde olan Sibel-Gökhan Tiftik'in kızları Elif Nur, mahkemece teslim edildiği babaannesinin evinde rahatsızlandı. Yetersiz beslenme, bakımsızlık ve işkence nedeniyle güçsüz düştüğü belirlenen küçük kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun gözaltına alınan halası ve amcası tutuklandı.

2 KARDEŞ DEVLET KORUMASINDA

Öte yandan cezaevinde tutuklu bulunan anne Sibel ve baba Gökhan Tiftik, savcılık izniyle kızlarının cenazesine katıldı. Tiftik çiftinin birbirine sarılarak gözyaşı dökmesi herkesin yüreğini sızlattı. Yetersiz beslendikleri ve güçsüz düştükleri belirlenen küçük kızın 2 abisi ise ise Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.