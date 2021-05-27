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Eskişehir Belediyesi'nden 'ağaç diken genç ve çocuk heykeli'

CHP'li Eskişehir Belediyesi, yaptığı peyzaj ve park düzenlemesinin ardından Hicri Sezen Bulvarı girişine ağaç diken genç ve çocuk heykeli yaptı.

Eskişehir Belediyesi'nden 'ağaç diken genç ve çocuk heykeli'
27 Mayıs 2021 Perşembe 21:52

CHP'li belediyelerin heykel hizmeti, vaka sayılarının düşüp hayatın normale dönmesiyle birlikte hız kazandı.

Son olarak Eskişehir Belediyesi, Hicri Sezen Bulvarı girişinde gerçekleştirdiği peyzaj ve park düzenlemesinin ardından bölgeye bir de heykel dikti.

CHP'Lİ BELEDİYELERDEN BİR HEYKEL DAHA

Peyzaj çalışmalarının ardından yapılan 'ağaç diken genç ve çocuk heykeli' görevliler tarafından planlanan yere kondu.

"FARKINDALIK AMACIYLA YAPTIK"

Belediye, heykelle ilgili yaptığı açıklamada, 'ağaç diken genç ve çocuk heykelinin' farkındalık amacıyla bölgeye konulduğunu ifade etti.

Öte yandan Eskişehir Belediyesi'nin ardından hangi CHP'li belediyenin heykel furyasına devam edeceği, şimdiden merak konusu oldu.

Eskişehir Belediyesi nden ağaç diken genç ve çocuk heykeli #2

Eskişehir Belediyesi nden ağaç diken genç ve çocuk heykeli #3


Kaynak: Kamu Saati Özel
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