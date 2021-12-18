Eski Kayseri Büyükşehir Belediye başkanından skandal açıklamalar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Eski Başkanı Mustafa Çelik, “Özhaseki görevi bırakırken Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kasası boştu. Ütüsü bozulmasın diye açıklamadık. Altını çaldırmak istemedik” dedi.

Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan son Yerel seçimler öncesi, 13 Mart 2019 tarihinde Ankara Pursaklar da katıldığı bir toplu açılış töreninde Kayseri’deki belediyecilik yılları konusunda öz güveni yüksek çok iddialı açıklamalarda bulunmuştu. “Ayrılırken kasası dolu dolu da bir belediye bıraktım” O açılış töreninde konuşurken, Kayseri’de 21 yıl belediye başkanlığı yaptığını anlatan Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kasasında da dolu dolu para bıraktığını iddia ederek şunları söylemişti: “Kayseri de 21 yıl kadar belediye başkanlığı yaptım. Sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı! Arkasından Ak Parti de Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyım. Değerli kardeşlerim ömrüm belediyecilikle geçti. Allah da benim kaderimi belediyecilikten ve hizmetlerden yana yazmış şükrediyorum. İnsan odur ki bıraka bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Çok şükür bizde sizlere hizmet ettik Elhamdülillah. İftihar ediyoruz.

Belediyelere başladığımızda borçlu belediyeler, kasa tam takır bankamatik memurlar ve işçiler var! Şehrin yarıdan fazlası gecekondu ve kapıda alacaklılar bekliyordu. Hizmet yok! Böyle bir ortamdayken 21 yıl gayret ettim bir santim ne altyapı eksiği bıraktım nede üst yapı eksiği bıraktım. Çok şükür! 100 binden fazla bir gecede briketten evleri bir gecede yıktım ama kimse dama çıkıp da bana kimse kiremit atmadı. Beddua da etmedi, hepsini Elhamdülillah tertemiz evlerine yerleştirdim. Hem de bu işi ceplerinden para çıkmadan yaptım. Ayrılırken kasası dolu dolu da bir belediye bıraktım! Paris de ne varsa aynısı kazandırarak ayrıldım. Herkesle helalleşerek ayrıldım.

” MUSTAFA ÇELİK, MEHMET ÖZHASEKİ’Yİ YALANLADI

Özhaseki’nin özgüveni yüksek ve oldukça iddialı bu sözlerine, kendisinden sonra görevi devrettiği Halefi Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Eski Başkanı Mustafa Çelik’den yalanlama geldi.

“ÖZHASEKİ GÖREVİ BIRAKTIĞINDA KASA BOŞTU, ARKADAŞIN ÜTÜSÜ BOZULMASIN ALTINI ÇALDIRMAYALIM DİYE AÇIKLAMADIK”

Konuya ilişkin Kayseri Yerel Haber’e özel çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Eski Başkanı Mustafa Çelik, “Özhaseki başkan seçim meydanlarında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kasasını dolu dolu bıraktım diyordu. Görevi bırakmadan 3 ay önce 100 milyon TL kredi çekilmiş, 30 milyon TL’si harcanmış, 70 milyon TL’si kasadaydı. Özhaseki’nin dolu dolu bir kasa bıraktım dediği konu budur. Kredi çekip borç aldığı parayı kasada bırakmış! Bu borcu da benim dönemimde kat be kat fazla faiziyle biz ödedik. Arkadaşın (Mehmet Özhaseki’nin) ütüsü bozulmasın diye açıklamadık. O dönem altını çaldırmak istemedim ama kazın ayağı öyle değilmiş! Şimdi bunları herkes görüyor” şeklinde ifadeler kullandı.

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ İSTİFA ETMEK İSTEMİŞTİ

Kayseri Ak Parti kanadında yaşanan bu gelişmeler ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Mustafa Çelik’in bu şok sözleri, seçildikten 2 hafta sonra istifa etme söylentileriyle Kayseri gündemine oturan Başkan Memduh Büyükkılıç’ı akıllara getirdi. BÜYÜKKILIÇ’I ÖZHASEKİ İKNA ETMİŞTİ İddiaya göre, Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin devasa borç yükü nedeniyle sağlık problemlerini gerekçe göstererek istifa etmek istemiş ancak, Özhaseki devreye girerek söz konusu istifayı engellemişti.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, GÖREVE GELDİKTEN 3 AY SONRA BÜYÜKŞEHİR’İN TOPLAM BORCUNU 1 MİLYAR 200 MİLYON OLARAK AÇIKLAMIŞTI

O dönem seçildikten 3 ay sonra 15 Temmuz 2019 tarihinde Kayseri’deki basın kuruluşlarına açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,, belediyenin 2035 yılına kadar yapılandırılmış 1 milyar 200 milyon lira borcu olduğunu açıklamıştı.

30 MİLYON AVRO DAHA KREDİ ÇEKİLDİ

Bu borcun üzerine, 4’üncü etap Şehir Hastanesi hattı ve 5’inci etap Anayurt hattı Tramvay Projesi’nin tamamlanabilmesi için Yurt Dışı kaynaklı İslam Bankası’ndan çekilen 30 milyon Avro’luk (Yaklaşık 554 milyon TL) kredi de bu miktarın üzerine eklendi. Güncel borç 1 Milyar 754 milyon TL Belediye kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin şu anki toplam güncel borcunun belediye tarihinde ilk kez zirve yapıp, 1 Milyar 754 milyon TL’ye ulaştığı iddia edildi. Söz konusu miktara, son günlerdeki döviz kur farkının da eklenmediği belirtildi.

PERSONEL MAAŞLARI AKSADI, BALLI VİLLA SKANDALI PATLAK VERDİ

Başkan Büyükkılıç’ın yeni Büyükşehir’in koltuğuna oturduğu ve tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 Pandemi’sinin patlak verdiği ilk dönemlerde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ndeki bazı iştirak şirketlerde personel maaşlarının aksadığı öğrenilirken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan “Ballı Villa Parseli” skandalının da belediyede yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle patlak verdiği öğrenildi.





Kaynak KAYSERİ YEREL HABER - www.kayseriyerelhaber.comhttps://www.kayseriyerelhaber.com/ozel-dosya/ozhaseki-gorevi-birakirken-kasa-bostu-h41773.html Kayseri Yerel Haber