Eski eskort, aldatan erkeklerin özelliklerini sıralayıp kadınları uyardı

Eski eskort, aldatan erkeklerin özelliklerini sıralayıp kadınları uyardı

Samantha X lakaplı eski bir eskort, eşlerini aldatmaya kararlı erkeklerin özelliklerini anlattı. Samantha, bu tür erkeklerin aldatmak için mutlaka bir yol bulacağı konusunda kadınları uyardı.

Karısını aldatmak isteyen bir erkeğin ne kadar yoğun olursa olsun buna zaman ayıracağının altını çizen Samantha X, güven problemi yaşanan ilişkilerde bu tarz durumların yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

"Çocuklarından ayrılmak istemedikleri için boşanmıyorlar" İlişkileri aslında bitik olan sadece evli kalmayı alışkanlık haline getiren ve kendini bu ilişkide sadece kredi kartı olarak gören erkekler en çok aldatan erkekler oluyor. Bu bitik ilişkiye rağmen boşanmama nedeni olarak, çocuklarından ayrılmak istemediklerini söylediklerini anlatıyor.

Diğer bir erkek tipi ise; ısrarla eşlerini sevdiğini söyleyip "sadece çeşitliliğe ihtiyaçları olduğunu" itiraf edenler.

Samanthe X'e göre üçüncü ve en karmaşık tip ise, her şey yolunda ve çok mutlu olmasına rağmen aldatan erkekler! Bu tip erkekler, evlilikleri dışında uzun bir ilişki sürdürecekleri zaman yakalanacaklarına kesin gözüyle baktıkları için cinsel ilişki işçilerine giderler.

Eşlerini incitmek ve evliliklerini mahvetmek istemediklerini söyleseler de erkekler, sık sık eşlerinin hayatlarına yeniden başlamakla yüzleşmek yerine, bildiğini ancak görmezden geldiğini düşündüğünü söylüyor.