0
0
0
0
0
13
0
1

Eski eskort, aldatan erkeklerin özelliklerini sıralayıp kadınları uyardı

Eski eskort, aldatan erkeklerin özelliklerini sıralayıp kadınları uyardı

Eski eskort, aldatan erkeklerin özelliklerini sıralayıp kadınları uyardı
07 Ekim 2020 Çarşamba 17:49

Eski eskort, aldatan erkeklerin özelliklerini sıralayıp kadınları uyardı

Samantha X lakaplı eski bir eskort, eşlerini aldatmaya kararlı erkeklerin özelliklerini anlattı. Samantha, bu tür erkeklerin aldatmak için mutlaka bir yol bulacağı konusunda kadınları uyardı.

Eski eskort, aldatan erkeklerin özelliklerini sıralayıp kadınları uyardı

Karısını aldatmak isteyen bir erkeğin ne kadar yoğun olursa olsun buna zaman ayıracağının altını çizen Samantha X, güven problemi yaşanan ilişkilerde bu tarz durumların yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

"Çocuklarından ayrılmak istemedikleri için boşanmıyorlar"

'Çocuklarından ayrılmak istemedikleri için boşanmıyorlar'

İlişkileri aslında bitik olan sadece evli kalmayı alışkanlık haline getiren ve kendini bu ilişkide sadece kredi kartı olarak gören erkekler en çok aldatan erkekler oluyor. Bu bitik ilişkiye rağmen boşanmama nedeni olarak, çocuklarından ayrılmak istemediklerini söylediklerini anlatıyor.

Diğer bir erkek tipi ise; ısrarla eşlerini sevdiğini söyleyip "sadece çeşitliliğe ihtiyaçları olduğunu" itiraf edenler.

Samanthe X'e göre üçüncü ve en karmaşık tip ise, her şey yolunda ve çok mutlu olmasına rağmen aldatan erkekler! Bu tip erkekler, evlilikleri dışında uzun bir ilişki sürdürecekleri zaman yakalanacaklarına kesin gözüyle baktıkları için cinsel ilişki işçilerine giderler.

Eşlerini incitmek ve evliliklerini mahvetmek istemediklerini söyleseler de erkekler, sık sık eşlerinin hayatlarına yeniden başlamakla yüzleşmek yerine, bildiğini ancak görmezden geldiğini düşündüğünü söylüyor.

Eski eskort son olarak şunları söyledi: Kimseyi yargılamak benim işim değil. Bu dünyanın içi evli erkeklerle dolu. Sadece erkekler aldatmıyor, aldatan kadınlar da var. Ama boşanmadan bu şekilde hayatına devam eden çok fazla erkek var.

Eski eskort, aldatan erkeklerin özelliklerini sıralayıp kadınları uyardı

Yapılan Yorumlar

HACİ DAYİ:Bidi bidi etmeyin aldatma yasak oldugu icin daha heyanli o kadar
CEM:Toplumun yarısı erkek yarısı kadındır. Doğanın yasası bu. .1 erkeğe 3 kadın verirseniz diğer 3 erkek kiminle evlenecek. Bir birleri ile mi?
HAMDİ:Yazıklar olsun böyle boş yorum yapan zavallılara. Sizin beyin hücreleriniz bunu kavramaz.Üstelik siz müslümanları bağlayan kuranı kerimi nasıl yorum yapıyorsunuz?

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber