Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na: Bir diktatör

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik istifa sesleri yükselirken, 23. Dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen'den diktatör yakıştırması geldi.

CHP’de sular durulmuyor…

28 Mayıs seçiminde 12’nci mağlubiyeti elde eden muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şimdilerde istifa çağrılarıyla gündemde.

Partili isimler ve seçmenlerin büyük hayal kırıklığına uğradığı tarihi seçimin ardından dengeler adeta bozuldu.

Gözler bir yandan 6’lı masaya bir yandan da parti içerisindeki değişikliklere çevrildi.

Kılıçdaroğlu ise istifa seslerine kulak tıkadı ve çareyi parti yönetimini yeniden dizayn etmekte buldu. Bu süreçte ‘diktatör’ yakıştırmaları bir kez daha yapılmaya başlandı.

CHP'li isimden sert tepki

Bir tepki de Devlet eski Bakanı ve 23. Dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen'den geldi. Sevigen, TV100’de ekranlara gelen ‘Gündeme Dair’ programına canlı bağlantı ile katıldı.

Burada gündeme ilişkin yorum yapan Sevigen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olup olmayacağını değerlendirdi.

"Kemal Bey bana göre diktatör"

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nu da hedef alan Sevigen şu ifadeleri kullandı: