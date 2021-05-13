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Eşinin elini öpen şarkıcı Petek Dinçöz, bayram harçlığı aldı

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Petek Dinçöz, Ramazan Bayramı'nda yaptığı paylaşımla sevenlerini güldürdü. Eşi Serkan Kodaloğlu'nun elini öpen Dinçöz, bayram harçlığını almayı da ihmal etmedi. Aldığı harçlığı az bulan şarkıcı o anları sosyal medya hesabından "Akşama yemek yapmıyorum" notuyla paylaştı.

Eşinin elini öpen şarkıcı Petek Dinçöz, bayram harçlığı aldı
13 Mayıs 2021 Perşembe 15:11

Yıllar önce çıkardığı 'Foolish Casanova' şarkısıyla ünlenen ve günümüzde de adından söz ettirmeyi başaran Petek Dinçöz, uzun süredir ailesiyle evinde zaman geçiriyor. Sakin bir hayat süren şarkıcı, yaşadığı eğlenceli anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

HARÇLIĞI AZ BULUNCA EŞİNE SİTEM ETTİ

İş adamı Serkan Kodaloğlu ile evli olan Dinçöz, Ramazan Bayramı'nı evinde ailesiyle geçiriyor. Oğlu ile Kodaloğlu'ndan harçlık almak için sıraya giren şarkıcı, eşinin elini öptü. Harçlığını alan ancak az bulan Dinçöz, Instagram hesabından o anları yayınlayarak "Dondurma paramla cips, çikolata alacağım. Ben de akşama yemek yapamayacağım. Kusura bakma" dedi.

HARÇLIĞI AZ BULUNCA EŞİNE SİTEM ETTİ

Eşinin elini öpen şarkıcı Petek Dinçöz, bayram harçlığı aldı

Eşinin elini öpen şarkıcı Petek Dinçöz, bayram harçlığı aldı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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