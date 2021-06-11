Eşimin ölümünden sonra doğum yaptım çocuğuma maaş bağlanır mı?

Sosyal güvenlik sisteminde en çok merak edilen konuların başında 'yetim maaşı' gelir. Sistemin karışık olması ve bu konuda çok sayıda mağdur vatandaşın bulunması nedeniyle yetim maaşları konusunda çok sayıda soru geliyor. Bu sorular arasında bazı ilginç konularda bulunuyor.

İşte bu konulardan birisini daha doğrusu sorulardan birisi Ankara'da yaşayan Emel Hanım'dan geldi. Emel Hanım'ın sorusu şöyle:

"Uzun yıllar çocuğumuz olmadı. Zorlu bir tedavi sürecinin ardından hamile kaldım. Eşim memur emeklisiydi. Ne yazık ki, bebeğimizin doğumunu göremedi. Ben eşimin ölümünden sonra doğum yaptım. Benim sorum şu; çocuğuma maaş bağlanır mı"

Emeklinin ölümünden önce hamile kalındığı için çocuğunuza doğum tarihini takip eden ay başından itibaren yetim maaşı bağlanır. Yetim maaşı ile ilgili işlemler aynıdır.

GERİYE DÖNÜK 5 YIL ALINABİLİR

Soru ile birlikte dul ve yetim maaşlarına yönelik bazı bilgileri paylaşmakta yarar var. Dul ve yetim maaşlarında başvuru şartı bulunuyor. Çoğu kişi bu haklardan haberdar olmadığı için maaştan yararlanamıyor. Maaş talep edildikten sonra hakkın doğduğu tarihten geriye doğru 5 yıllık maaş alınabiliyor. Ancak burada kritik nokta dul maaşları için medeni halin değişmemesi gerekiyor. Yani bireylerin yeniden evlenmemesi şartı vardır.

EN AZ 900 PRİM GÜNÜ OLACAK

Eşi vefat edenlere dul maaşı bağlanması için bazı kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlardan ilkini de vefat eden eşin emekli olması veya mevzuatta yer alan prim gün sayısını doldurması lazım. Günümüzdeki geçerli mevzuata göre sigortalının vefatı halinde en az 900 gün primi varsa beş yıldır sigortalı ise hak sahiplerinin talepleri halinde maaş bağlanıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir başka noktada, ölüm tarihleridir.

Sigortalının vefatı 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ise her türlü borçlanmalar dahil en az 1800 prim gün ile maaş bağlanıyor. Ölüm tarihi 1 Ekim 2008 tarihinden önce ise dul maaşının bağlanması için 4-a sigortalılar için her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası süresi yetiyor. Sigortalının yeterli prim gün sayısı yoksa, hak sahiplerine herhangi bir maaş bağlanmıyor.