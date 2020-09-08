Esenyurt’ta polisi tehdit eden zorba sürücü gözaltına alındı

Korsan taşımacılık iddiasıyla durdurulan bir ticari minibüsün sürücüsü, polisi defalarca kez ölümle tehdit edip “en son birinizi öldüreceğim ben” diyerek üstüne yürüdü.
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde korsan taşımacılık yaptığı belirtilen M.Y.(30) isimli şahsa ait ticari minibüs, polis tarafından durdurulmak istendi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücü bir süre sonra durdu.
POLİSE TEHDİT VE HAKARETLER SAVURDU
Sürücü M.Y., korsan taşımacılık yaptığı araçtan tekstil atölyesi çalışanlarını indirdikten sonra polise tehdit ve hakaretler savurmaya başladı.
“EN SON BİRİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM BEN”
Yaşanan olaylar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde M.Y.’nin “Benim 2 aracımı takip ediyorsunuz”, “en son birinizi öldüreceğim ben” diyerek trafik polisinin üstüne yürümesi dikkat çekti.
GÖZALTINA ALINDI
Polislerin takviye istemesi ile M.Y. gözaltına alınarak, karakola götürüldü. Polisi defalarca ölümle tehdit eden M.Y.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, korsan taşımacılık nedeniyle de zorba sürücüye ceza yazıldı.
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