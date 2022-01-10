Esenyurt'ta mahalleli ile Suriyeli grup arasında kavga çıktı! Sığındıkları dükkana da saldırdılar

İstanbul Esenyurt'ta mahalleli ile Suriyeli bir grup arasında kavga çıktı. Taraflardan birinin cadde üzerindeki bir iş yerine sığınması üzerine diğer grup, dükkana saldırarak taş, tekme ve yumruklarla camlarını kırdı. Olay anbean kaydedildi.

Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi Bağlar Çeşme Caddesi'nde mahalleli ile Suriyeli grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri cadde üzerindeki iş yerine sığındı.

İŞ YERİNİN CAMLARINI TAŞLAMAYA BAŞLADILAR

Onları kovalayan diğer grup ise iş yerinin camlarını taşlamaya başladı. Bunun üzerine hızla iş yerinin kepenkleri kapatıldı. Öfkeli grup, kepenklere yumruk ve tekmeler ile vurmaya başladı. İki kişi, aldığı darbeler ile hafif şekilde yaralandı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Durum, çevredekiler tarafından polis ekiplerine bildirildi. Polisin gelmesiyle saldırgan grup, olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekiplerinin incelemesinde, bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. Bir kişiyi gözaltına alan polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

OLAY CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Yaşanan saldırı anları, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, öfkeli grubun iş yerine saldırdığı görülüyor. Camları taşlayan grup, kepenklerin kapanması üzerine tekme ve yumruklar ile saldırıyor.