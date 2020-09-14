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Esenler'de hoca kılığında kadınları taciz eden sapığın PKK'lı olduğu ortaya çıktı

Esenler’de kendini hoca olarak tanıtarak evliliklerinde kocalarıyla aralarında problem olduğunu söyleyen birçok kadına cinsel tacizde bulunan şahısın PKK sempatizanı olduğu belirlendi.

Esenler'de hoca kılığında kadınları taciz eden sapığın PKK'lı olduğu ortaya çıktı
14 Eylül 2020 Pazartesi 00:20

İstanbul Esenler Kemer Mahallesi'nde, bir kişi eşiyle aralarının kötü olduğu bir dönemde, dini nikahını tazelemek için mahallede kendini hoca gibi tanıtan B.D. isimli bir şahısla irtibata geçti.

Ailenin evine gelerek kefaret parası ödemeleri gerektiğini söyleyen B.D., ailenin 3 bin 200 lirasını aldı. Hoca olduğunu söyleyen B.D., daha sonra ayrı bir odada kadınla görüşeceğini belirtti ve bir süre sonra nikahın tazelendiğini söyleyerek evden ayrıldı.

TACİZCİ TUTUKLANDI

Bir süre sonra aile, aynı mahalleden başka bir kadının B.D. tarafından taciz edildiğini öğrenince polise başvurdu.

Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde tacizci B.D. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenler de hoca kılığında kadınları taciz eden sapığın PKK lı olduğu ortaya çıktı #1

PKK PAÇAVRALARI ÖNÜNDE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Esenler'de evliliklerinde problem yaşayan birden çok kadına, kocalarıyla aralarındaki problemleri çözeceğini söyleyerek tacizde bulunan B.D.'nin terör örgütü PKK sempatizanı olduğu öğrenildi. B.D.’nin daha önceki yıllarda da taciz suçuna karıştığı öğrenildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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