esnaf destek
esnaf destek
0
evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
0
istifa
istifa
0
myk belgesi
myk belgesi
0
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0
teminat senedi
teminat senedi
0
is kanunu
is kanunu
0

Erzurumspor'dan TFF'ye küme düşmenin kaldırılması için başvuru

Erzurumspor, Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuruda bulunulduğunu ve bu konuda girişimlerin sürdüğünü bildirdi.

Erzurumspor'dan TFF'ye küme düşmenin kaldırılması için başvuru
25 Mayıs 2021 Salı 23:40

Süper Lig'de küme düşen, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, küme düşmenin kaldırılması için harekete geçti.

TFF'YE BAŞVURU

Erzurumspor, konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kulüp olarak TFF 1. Lig'in 2019-2020 sezonu başında bütçe çalışmalarındaki borçlanma ve harcama kalemlerinin 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de yer alacak şekilde yapıldığı, planlama ve transferlerin de Süper Lig gelirleri de baz alınarak bu doğrultuda gerçekleştirildiği aktarıldı.

"KULÜP GELİRLERİ CİDDİ ORANDA AZALDI"

Süper Lig'e yükseldikleri sezonda TFF tarafından ligden düşmenin kaldırılması ve 21 takımlı bir lig ihdas edilmesi kararı sonrası kulüp gelirlerinin ciddi oranda azalması nedeniyle zor bir sezon geçirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir puanla ligden düşmemizin birçok sebebi olduğu gibi bu kararın da ekonomik olarak kulübümüze olumsuz etkisi olmuştur. Her yıl ülkemiz ve birçok ülke liginde 3 takımın düşürüldüğü futbol liglerinde bu sezon 4 takımın düşmesi kararı yine kulübümüzün olumsuz etkilendiği bir diğer husustur. Bu sezon da yine bu sebeplerden ötürü küme düşmenin kaldırılması için Süper Lig'de tek bir maç bile izlemeden, bu heyecandan mahrum kalan büyük Erzurumspor taraftarımız adına 17 Mayıs Pazartesi günü Türkiye Futbol Federasyonuna başvurumuzu yapmıştık ve bu konuda da girişimlerimizi sürdürüyoruz. Takdir TFF yönetim kurulu üyelerimizindir."

Erzurumspor dan TFF ye küme düşmenin kaldırılması için başvuru #1

Erzurumspor dan TFF ye küme düşmenin kaldırılması için başvuru #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber