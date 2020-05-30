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Erzurum'daki olay da bir ailenin ocağı söndü! İşte o şok olay

Malesef Türkiye'mizin örnek gösterildiği il olan Erzurum da çok kötü bir olay meydana geldi

Erzurum'daki olay da bir ailenin ocağı söndü! İşte o şok olay
30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:17

Malesef Erzurumdan acı haberler geliyor..

Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş

Erzurum'da kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasındaki kavgada 5 kişi hayatını kaybetti. Olayın meydana geldiği Köseler Mahallesi'nde jandarma ekipler, giriş çıkışları kapadı. Askeri helikopter destekli başlatılan operasyonda olaya karıştığı belirtilen kaçak iki kişi aranıyor. Öte yandan hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün Güneş Ailesi'nden olduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre bugün öğle saatlerinde Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada geçmişte yaşanan kız kaçırma olayı yüzünden aralarında husumet bulunan Güneş ve Yıldız aileleri arasında yeniden tartışma yaşandı.

MALESEF ERZURUM'DA BİR AİLENİN OCAĞI SÖNDÜ ÖLEN 4 KİŞİDE KARDEŞ!

Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Baki Güneş, Sinan Güneş ve Sedrettin Yıldız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahıslardan birinin köy korucusu olduğu belirtiliyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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