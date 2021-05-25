Erzincanlı çiftçi aile çapa yaptıkları tarlada aşılandı

Ekim zamanı başladığı için yoğun mesai yapan çiftçi ailelerin aşı için ayağına giden sağlık ekipleri, duygulandırdı.

Türkiye, koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Aşılama oranlarının artırılması için oluşturulan ekipler, vatandaşlara hizmet sunabilmek için, tarlada çalışan vatandaşların bulunduğu yere kadar giderek hizmet veriyor.

Kimi zaman kilometrelerce yol giden ekipler, dağlık ve engebeli köy yollarını aşarak, vatandaşlara şifa dağıtıyor.

Erzincan'da da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil aşı ekibi, hastaneye gitme fırsatı bulamayan kırsaldaki vatandaşların aşılanması için seferber oldu.

Bu kapsamda Uluköy köyünde tarlada çapa yapan 60 yaşındaki Vesile ve 70 yaşındaki Hüseyin Ayan çiftinin yanına giderek sohbet eden sağlık ekibi, çiftçi ailenin yoğun bahçe işleri nedeniyle hastaneye gidemediği için henüz aşılanmadığını öğrendi.

Sağlık ekiplerince tarlada aşılanan Ayan çifti, ayaklarına kadar gelen bu hizmet karşısında duygulu anlar yaşadı.

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Aşısı yapılan Vesile Ayan ise kendilerini tarlada gören sağlık görevlilerinin yanlarına geldiğini anlatarak, "Aşımızı yaptılar, Allah onlardan razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin çünkü her daim arkamızda. Arabamız yok, işimiz de çoktu. Çiftçi olduğumuz için iş nedeniyle aşı olmaya gidememiştik." diye konuştu.

"DEVLET AYAĞIMIZA KADAR GELİYOR NEDEN AŞI OLMAYALIM"

Ayaklarına kadar gelen aşı hizmeti karşısında duygulanan Hüseyin Ayan da araçlarının olmadığını ve iş yoğunluğu nedeniyle aşı olmaya gidemediklerini belirtti.

Ekiplerin köyden geçerken yanlarına geldiğini söyleyen Ayan, "Gelip aşımızı tarlada yaptılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah devlete zeval vermesin. Bu uygulamadan çok memnun kaldık. Devlet ayağımıza kadar geliyor, niye aşı olmayalım ki." ifadelerini kullandı.