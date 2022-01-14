Ersin topu dışarı attı, oyun durdu! Dualar ve alkışlar Ahmet Çalık için yükseldi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş-Gaziantep FK karşılaşmasında trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık anıldı. Kaleci Ersin, 6. dakikada topu dışarı attı, oyun durdu. Alkışlar ve dualar Ahmet Çalık için yükseldi.
Spor dünyasını yasa boğan Ahmet Çalık, Beşiktaş- Gaziantep Fk maçında unutulmadı. 6. dakikada Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, topu taca gönderdi.
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OYUN DURDU
Ahmet Çalık anısına oyun durdu, tüm stat hayatını kaybeden genç futbolcuyu alkışlayarak andı. Önder Karaveli ve bazı futbolcular Ahmet Çalık için dua etti.
AHMET ÇALIK TEZAHÜRATI
Beşiktaşlı tribünlerden de Ahmet Çalık için tezahürat yapıldı. Bir dakikalık aranın ardından Gaziantepli oyuncuların topu Beşiktaş'a geri göndermesiyle maç tekrar başladı.