Ersin topu dışarı attı, oyun durdu! Dualar ve alkışlar Ahmet Çalık için yükseldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir önceki başkan döneminde 2,5 milyon dolara satın alınan helikopteri ikinci kez satışa çıkardı. 31 Mart 2019'da Büyükşehir Belediyesi koltuğuna oturan Vahap Seçer, masrafı çok fazla olduğu ve atıl kaldığı için helikopteri satışa çıkarmış, talep olmayınca kiraya vermişti. 1 milyon 480 bin dolara bir kez daha satışa çıkarılan helikopterin satış ihalesi Resmi Gazetede yayınlandı.