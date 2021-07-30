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Erol Özvar, YÖK Başkanlığı'na atandı

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, yeni Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) oldu.

Erol Özvar, YÖK Başkanlığı'na atandı
30 Temmuz 2021 Cuma 13:56

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) değişti.

Atama karaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

Görev süresi dolan Yekta Saraç'ın yerine, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı.

Erol Özvar, YÖK Başkanlığı na atandı #1

ÖZVAR'IN ÖZGEÇMİŞİ

İktisat ve iktisat tarihi profesörü olan Özvar, 1966'da İstanbul doğdu. 1989'da Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Özvar, aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

Özvar'ın Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış çalışmaları içinde yer alan "Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması" kitabı, Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezince 2005'te kitap dalında en iyi eser ödülüne layık görüldü.

Mehmet Genç ile hazırladığı 2 ciltlik "Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler" adlı eseri 2013'te Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü'ne değer görülen Özvar, 2009-2012 arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezinde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programında ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı.

Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliğinin idare kurulu üyesi olan Özvar, Uluslararası İktisat Tarihi Kurumu ile Türk Tarih Kurumunda bilim kurulu üyeliği de yaptı.

Evli olan Özvar'ın üç çocuğu bulunuyor.

Erol Özvar, YÖK Başkanlığı na atandı #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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