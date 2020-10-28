Ermenistan ordusu, Berde şehrini vurdu

Azerbaycan ordusu karşısında çaresiz kalan Ermenistan, sivilleri hedef alıyor.

Ermenistan ordusu, ateşkesi ihlal ederek sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Azerbaycan'ın Gence kentine yapılan saldırıların ardından bu kez de Smerch füzesiyle Berde kenti vuruldu.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybederken 40'tan fazla kişi de yaralandı. Çevrede bulunan araç ve evler ise hasar gördü.

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 83 sivil hayatını kaybetti, 362 sivil yaralandı.

HİKMET HACIYEV: BU KATLİAM HOCALI SOYKIRIMI'NIN DEVAMIDIR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev saldırıya ilişkin açıklama yaparak, "Azerbaycan'ın günahsız halkına karşı suç işlemeye devam ediyorlar. Kollektif bir cezalandırmaya gidilmelidir. Hayatını yitirenler arasında kadınlar ve masum çocuklar var. Bu yine bir katliamdır, Hocalı Soykırımı'nın devamıdır. Ermenistan, Azerbaycan'a karşı kültürel soykırım uyguluyor. Etnik temizliğin bariz bir örneğidir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına Allah'tan sabır diliyoruz." ifadelerini kullandı.