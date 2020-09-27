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Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine ateş açtı

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı.

Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine ateş açtı
27 Eylül 2020 Pazar 12:02

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

SİVİLLERDEN ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Açıklamada, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarıldı.

Sivil ve askeri kayıpların netleştirildiği, Azerbaycan ordusunun da düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misilleme tedbirlerinde bulunduğu bildirildi.

KARŞI SALDIRI BAŞLADI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın saldırılarına karşı cephe boyunca karşı saldırı başlattığını açıkladı.

12  UÇAKSAVAR FÜZE SİSTEMİ İMHA EDİLDİ

Ermeni hava savunma birimlerinin 12 uçaksavar füze sistemininin imha edildiği belirtildi.

ERMENİSTAN'IN SALDIRISINDA YARALANAN SİVİLLER

Ermenistan, Azerbaycan ın sivil yerleşim birimlerine ateş açtı #1

Ermenistan, Azerbaycan ın sivil yerleşim birimlerine ateş açtı #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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