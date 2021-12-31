Erkeklerde Böbrek Kanseri Riskine Dikkat

Böbrek kanseri riski erkeklerde daha fazla görülüyor. Uzmanlar özellikle 40 yaş üstü kişilerin sağlık kontrollerini aksatmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Böbrek kanseri belirtileri nelerdir? Yaşadığımız stres, sigara ve obezite sorununun böbrek kanseri riskini arttırdığını açıklayan uzmanlar özellikle bel bölgesinde geçmeyen hafif ağrıları önemsemeniz gerektiğini belirtiyor.

İnsanların en çok önemsemedikleri organların başında böbrekler geliyor. Hormon düzenlemesinden toksinlerin arındırılmasına farklı görevleri bulunan böbreklerde de kanseri problemi görülebiliyor.

Böbreklerde ortaya çıkan kanserler belirti vermeden zamanla ilerliyor. Hastalığın ilk zamanlarında çok fazla problem göstermeyen bu sorun özellikle 40 yaşın üzerindeki insanlarda ortaya çıkıyor.

Kan üzerinden atıkları toplayan ve idrar yoluyla atılmasını sağlayan böbrekler vücudumuzda iki tane bulunuyor. Günümüzde böbrek kanseri riski daha da artmış durumda. Böbrek kanseri özellikle erkeklerde daha fazla görülüyor.



Risklere Dikkat Edin



Böbrek kanserinin nedenleri tam olarak bilinmese de uzmanlar bazı faktörlerin riskleri arttırdığını belirtiyor. Bu faktörler;



Yaşın İlerlemesi



İlerleyen yaş en önemli nedenlerden bir tanesidir. Böbrek kanseri 40 ve üzeri yaş gurubunda görülüyor.



Obezite



Obezite hormon dengesizliğine neden olur. Bağışıklık sistemini etkileyen bu durum böbrek kanseri oluşumunda da etkin rol oynuyor.



Yüksek Tansiyon



Araştırmalara göre yüksek tansiyon hastalarında böbrek kanseri riski daha da artıyor.



Böbrek Yetmezliği



Böbrek fonksiyonlarındaki azalmaya meydana gelirse böbrek kanserine yakalanma olasılığınızda artıyor.



Sigara



Sigara tiryakiliği böbrek kanseri riskini arttırıyor. Sigara tiryakiliği ne kadar uzun olursa risk o şekilde artış gösteriyor.



Kalıtsal Özellikler



Yakın akrabalarımızın böbrek kanseri olması riski arttırır.



Radyasyona Maruz Kalma



Tedavi amacıyla ya da farklı nedenlerden dolayı sık radyasyonla karşılaşırsanız böbrek kanseri riski artar.



İlk Evrelerde Kendisini Göstermiyor



Böbrek kanseri ilk evrelerde çok fazla belirti göstermeyen hastalıklardan bir tanesidir. Uzmanlarda idrarda kan görülmesi, yorgunluk, geçmeyen bel ağrısı ya da bilinmeyen kilo kaybı gibi sorunlarda mutlaka doktora başvurmanız gerektiğini öneriyor.