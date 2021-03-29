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Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiği gerekçesiyle erkek arkadaşı tarafından beyzbol sopasıyla dövülen Zeynep Ç. "Önce eliyle, sonra beyzbol sopasıyla gece 00.00'dan sabah 04.00'a kadar bana işkence yaptı. Annemi arayıp 'Kızını dövdüm ama neden dövdüm merak etmiyor musun?' demiş" ifadelerini kullandı.

Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı
29 Mart 2021 Pazartesi 22:38

İzmir Karşıyaka Nergis Mahallesi'nde geçen salı günü meydana gelen olayda, bir kafeteryada barista olarak çalışan Zeynep Ç. ile aynı iş yerinde çalışan erkek arkadaşı Berk Ö. arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre, Berk Ö. Zeynep Ç'ye sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiği için bağırıp evdeki beyzbol sopasıyla vurmaya başladı. Aldığı darbeler sonrasında vücudunda morluklar oluşan Zeynep Ç, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne gidip darp raporu aldı. Ardından polise giden Zeynep Ç. Berk Ö'den şikayetçi oldu.

00.00'DAN 04.00'A KADAR BEYZBOL SOPASIYLA DÖVDÜ

Olayla ilgili konuşan Zeynep Ç, "Biz erkek arkadaşımla akşam evde oturuyorduk. Çocukluk arkadaşımın sosyal medyada fotoğrafını beğendim diye kıskançlık krizine girdi. Önce eliyle, sonra beyzbol sopasıyla gece 00.00'dan sabah 04.00'a kadar bana işkence yaptı. Biz uyuduk, uyandık sabah yine devam etti. Ertesi gün akşam 19.00 gibi arkadaşlarıyla dışarıya çıkacaktı, beni annesine yolladı. Evden onunla birlikte çıktık. Ben taksiye bindim. Karakola gittim. Onlar beni hastaneye götürdüler. Daha sonra darp raporu alarak şikayetçi oldum. Sabahleyin İzmir'den İstanbul'a döndüm. O gün akşam annemi aramış. 'Kızını dövdüm ama neden dövdüm merak etmiyor musun?' demiş. Annemin tansiyonu çıktı. Ben tek başıma su bile içemiyorum. Lavaboya bile gidemiyorum. Annem götürüyor.

Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı

BEN ÖLECEĞİM ZANETTİM İÇİMDEN DUA OKUDUM

Her yerim kırıldı vücudumda. Mor bile değil siyah. Çevresine ben yapmadım o gece orada değildim demiş. Hangi akla hizmet onu dedi onu da bilmiyorum. Kendi kendimi dövmedim. Komşular duymuş bütün apartman, girip çıkarken görüntülerimiz bindiğim indiğim taksi mesajları aramaları hepsi var. İnkar etmiş, serbest bırakılmış. Benim kemiklerimi kıran insan şu an dışarıda, benim oturduğum koltukta oturuyor belki de bu haberi izliyor. Ben öleceğim zannettim. İçinden dua okudum. Aklıma hiçbir şey gelmedi kimseyi arayamadım. Beyzbol sopasıyla dövdü beni. Herkes çocuğunu, kendisini, hayvanını, bitkisini, ağacını bundan uzak tutsun. Tedavi altına alınması gerekiyor. Bana bunları yapan başkasına neler yapmaz. Ben kurtuldum. Çıkmasaydım ölürdüm. Ölmedim" dedi.

Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı

Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı

Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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