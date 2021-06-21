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Erkan öztürk seçimlerde Bende varım dedi

kayseri şeker pancar kooparatifi seçimlerinde Büyük heyecan var Kayseri şeker başkan Adayı Erkan Öztürk'e Seçim yaklaştıkça destek çığ gibi büyüyor..

Erkan öztürk seçimlerde Bende varım dedi
21 Haziran 2021 Pazartesi 20:52

Adaylık konusunda sıkıntısı olmayan Erkan Öztürk yaptığı açıklamada;

7 Temmuz'daki kayseri şeker pancar kooparatifi seçimlerinde yarışta bende varım dedi. Erkan Öztürk çiftçiyi ayağına çağıran değil çiftçinin ayağına giden başkan olmak için, her bir oy fabrikanın geleceği için çok önemli ve biz her bir oya talibizdiyerek  fabrikayı yine eski günlerine döndereceklerini belirtti. 

Erkan Öztürk bu borç sarmalından fabrikayı çıkarıp, kazanan üreten ve büyüyen bir fabrika haline getireceklerini söyledi. Üreten Yüreklere seslenen başkan adayı Erkan Öztürk kesinlikle herkesin gelip oy kullanması gerektiğini yoksa borçtan dolayı fabrikanın elden gideceğini ve bu seçimin fabrikanın son seçimi olacağını bir daha oy kullanacak fabrika bile bulamayacağını bildirerek herkesi fabrikaya sahip çıkmaya davet etti.

Erkan Öztürk Bizim derdimiz çiftçi bizim derdimiz fabrika diyerek, çiftçilerimiz nezaman bize ihtiyaç duyarlarsa her an yanlarında olacaklarını belirtti fabrikada çalışan kardeşlerimin de her zaman yanlarında olacağız diyen Erkan Öztürk ilk iş olarak geldiklerinde işçi kardeşlerimizin Vergi dilimini fabrika olarak biz karşılayacağız işçi kardeşlerim 1. Ayda hangi maaşı alırsa 12. Ay dada aynı maaşı alacak diyerek seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Kayseri #kayseri şeker #koperatif #başkan #adayı #erkan öztürk
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