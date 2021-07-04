Erkan Öztürk için Çiftçiler Tek Yürek Oldu!!! Kayseri Şeker Seçimlerine Erkan ÖZTÜRK Damga vuracak

Erkan Öztürk için Çiftçiler ve Fabrika Çalışanları Tek Yürek Oldu Kayseri Şeker Seçimlerine Erkan ÖZTÜRK Damga vuracak

07 Temmuz 2021 Çarşamba Günü gerçekleştirilecek olan Kayseri Şeker Fabrikası A.ş seçimlerine kısa bir süre kala Başkan Adayı Erkan Öztürk bugün yaptığı açılamada; Çifçi kardeşlerim öncelikle biz ayağa çağıran çiftçiye yukarıdan bakan bir yönetim olmayacağız, Çifçinin ayağına giden çiftçilerle birlikte herşeyini paylaşan çiftçinin ayağına giden bir yönetim olaağız. Fabrika üyesi Çifçi ve işçilere Kardeşlerim diye seslenen Erkan Öztürk, müsterih olun biz iş başına geldiğimizde işçi kardeşlerimizin alın teri kurumadan hak edişleri eksiksiz ellerine geçecektir. Vergi dilimine girildiği aylarda kayıplarını fabrika olarak biz elimizden geldiğince sizlere yansıtmamaya çalışacağız. Muvakkat olarak çalışan kardeşlerimin iş başı yaptığında aldıkları 2500 tl yi kardeşlerime hibemiz olacaktır. Fabrika içinde çalışan kardeşlerimizin mutluluğu huzuru bizim yüz akımızdır bunun için seçimi kazandığımız takdirde zaten kendi hakkı olan banka promosyonlarını tek bir kuruşuna bile dokunmadan hesaplarına aktarılacaktır.

Bizler fabrikayı eski günlerine döndürmek için gece gündüz çalışırken işçi kardeşlerimde içerde çalışarak o eski ihtişamlı bol bereketli ve kazançlı günlerine geri döndürererek herkes için helalinden daha fazla kazanç sağlayacak, daha sonra çiftçi kardeşlerimize seslenen Erkan Öztürk seçimde son viraja girildiğini ve çarşamba günü oy kart rengimiz yeşil sizlerin iyi düşünüp karar vermesi lazım,

Son Dönemde Yaşanan olayları ve gelişmeleri herkes çok iyi biliyor Kayseri şeker Fabrikası 10 yılda çöküşe geçti artık bu yönetimin iş bilmezliği fabrikayı yok etme derecesine getirdi fabrika kendi borcunu ödeyemediği gibi sizlerin emeğiniz olan avanslarınızı zamanında alamaz hatta hiç alamaz hale getirildi. Tüm bunları göz önünde bulundurun yoksa fabrika yok olmak üzere bizler işin başına geldiğimizde sizler sahada bizlerde fabrikada var gücümüzle çalışıp fabrikayı eski günlerine geri getireceğiz. Bu Çifçilerimiz, İşçilerimiz ve Fabrikamız İçin son dönüm noktası, fabrika ya batıp gidecek yada eski günlerine dönmek için Erkan Öztürk gurubuna yetki vereceksiniz. Şeklinde açıklamalar yapan Erkan Öztürk son olarak seçim gününe de değinerek seçim günü statta baskılara şantajlara tehditlere boyun eğmeyin gelin hür iradenizle oyunuzu kullanın ya yeşil rengi seçip bu kötü yönetime dersini vereceksiniz yada biz memnunuz fabrika satılabilir diyeceksiniz ben eminimki çiftçimiz aklı selim davranıp bu yönetime artık dur diyerek oy kullanacakları kart renginin yeşil olduğunu hatırlatarak seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi.



