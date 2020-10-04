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Erkan Haberal'ın şoförü aracıyla güvenlik görevlisine bilerek çarptı

Eski Bakan Zeki Ergezen'in cenazesine gelen Erkan Haberal'ın makam aracı içeri alınmayınca, şoförü güvenlik görevlisini arabayla ezdi.

Erkan Haberal'ın şoförü aracıyla güvenlik görevlisine bilerek çarptı
04 Ekim 2020 Pazar 00:14

AK Parti kurucularından ve eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen’in cenaze namazı Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kılındı.

Ergezen’in cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından memleketi Bitlis’in Ahlat ilçesine defnedilmek üzere yollandı.

Zeki Ergezen'in cenaze töreninde ise akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

MİLLETVEKİLİNİN ŞOFÖRÜ, BELEDİYE ÇALIŞANINA BİLEREK ÇARPTI

Cenaze öncesinde Hacı Bayram-ı Veli Camii'ne gelen MHP Milletvekili Erkan Haberal'ı taşıyan makam arabası, araç girişinin yasak olduğu kısma girmeye çalıştı.

Bu yasağa uymak istemeyen Erkan Haberal’ın şoförü, aracın önünde duran belediye çalışanına bilerek çarptı.

Erkan Haberal ın şoförü aracıyla güvenlik görevlisine bilerek çarptı #1


Kaynak: Kamu Saati Özel
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