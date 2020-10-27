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Erdoğan’ın ‘boykot’ çağrısı sonrası Fransa’dan açıklama

Erdoğan’ın ‘boykot’ çağrısı sonrası Fransa’dan açıklama Fransa’nın Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Frank Riester, Türk ürünlerine yönelik boykotun gündemlerinde olmadığını bildirdi. Riester, “Bugün Türklerin yaptığı gibi yapmayacağız.” ifadesinde bulundu.

Erdoğan’ın ‘boykot’ çağrısı sonrası Fransa’dan açıklama
27 Ekim 2020 Salı 14:06

 Erdoğan’ın ‘boykot’ çağrısı sonrası Fransa’dan açıklama

 Erdoğan’ın ‘boykot’ çağrısı sonrası Fransa’dan açıklama Fransa’nın Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Frank Riester, Türk ürünlerine yönelik boykotun gündemlerinde olmadığını bildirdi. Riester, “Bugün Türklerin yaptığı gibi yapmayacağız.” ifadesinde bulundu.

Fransa’nın Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Frank Riester, Türk ürünlerine yönelik boykotun gündemlerinde olmadığını bildirdi. Riester, “Bugün Türklerin yaptığı gibi yapmayacağız.” ifadesinde bulundu.

Riester, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, AK Parti’li Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam hakkındaki açıklamaların, Müslümanlar’a ve İslam’a karşı saldırı olmadığını savundu.

Ülkedeki Müslümanlar’ın dinlerini özgürce yaşayabileceğinin ifade eden Riester, Fransa’nın terörle ve “radikal İslamcılıkla” mücadelede kararlı olduğunu aktardı.

Riester, “Müslümanlar’a yönelik muamelenin 1930’lu yıllarda Avrupa’daki Yahudiler’e yapılanlarla karşılaştırılmasının tahammül edilemez olduğunu” belirtti.

Macron’un İslam hakkındaki söylemleri nedeniyle Arap ülkelerinde Fransız ürünlerine yönelik boykot çağrılarının sınırlı olduğunu belirten Riester, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısına da tepki gösterdi.

Riester, Türk ürünlerine yönelik boykotun gündemlerinde olmadığını ifade ederek, “Bugün Türkler’in yaptığı gibi yapmayacağız.” diye konuştu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, dünkü yazılı açıklamasında, Arap ülkelerinde Fransız ürünlerinin boykot edilmesine yönelik çağrılar ve eylemlerin durdurulmasını talep etmişti.

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