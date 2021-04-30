Erdoğan’dan ‘Suriye’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki iç savaşın 10. yılında önemli bir açıklamada bulundu: Bölgede barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesinin Batı'nın Türkiye'yi samimi bir şekilde desteklemesine bağlı olduğuna inanıyorum.

Suriye’deki iç savaş 10’uncu yılını geride bıraktı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan medya kuruluşu Bloomberg için bir makale kaleme aldı. Erdoğan, yazısında özetle şu ifadeleri kullandı:

– Türk milleti, tüm Suriyelileri temsil kabiliyetine sahip bir siyasi sistem kurulmasının, barış ve istikrarın yeniden tesisi için şart olduğuna inanmaktadır. Bölgede barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesinin Batı’nın Türkiye’yi samimi bir şekilde desteklemesine bağlı olduğuna inanıyorum.

TÜRKİYE’NİN POZİSYONU HİÇ DEĞİŞMEDİ

– Demokrasi, özgürlük ve insan haklarının yeniden moda olduğu şimdilerde insanlığın Suriye'deki icraatları, samimiyetimizin nihai ölçüsü olacaktır. Gururla söylüyorum ki Türkiye'nin pozisyonu, Suriye iç savaşının başlangıcından itibaren hiç değişmemiştir.

– Barışçıl ve kalıcı çözümün Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine saygı gösterilmemesi halinde mümkün olamayacağını vurguluyoruz. Türkiye’nin yerel unsurlarla birlikte oluşturduğu güvenli bölgeler, komşumuzun geleceğine olan bağlılığımızın kanıtıdır.

– Batı’nın Türkiye’yi desteklemesi, asgari maliyet ve azami etkiyle Suriye’de çözümün parçası haline gelmesidir. Burada somut beklentimiz açıktır. Batı’nın öncelikle güvenli bölgelere saldıran ve eli kanlı rejime payanda olan YPG’ye karşı net bir tavır takınması gerekmektedir. Biden yönetimi, kampanya döneminde verdiği sözleri tutarak, Suriye'deki trajediyi sonlandırmak ve demokrasiyi müdafaa etmek için bizimle birlikte çalışmalıdır.