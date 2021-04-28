Erdoğan vasiyetini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarına Arakan'da şehit olan Osmanlı askerinin kabrinden alınan toprağın mezarına konulmasını vasiyet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 'Eski Dostlar Cumhurbaşkanı ile Buluşuyor' etkinliğine katıldı. Arakan’daki Osmanlı şehidi Muhammed gündeme gelince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Eşime ve çocuklarıma vasiyetimdir. Ben ölünce, Muhammed’in kabrinden alınan toprağı mezarıma koysunlar” dedi.

Toplantıda, bir dönem Milli Selamet, Refah ve Fazilet Partisi'nde bulunmuş önemli isimler, Akıncılar grubu, 1969 Bağımsızlar Hareketi ve Milli Görüş'ten çok sayıda ismin dışında Erdoğan'ın birçok dostunu biraraya getirdi.