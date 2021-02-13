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Erdoğan uyardı: Çiftlik Bank işine dönmesin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizsiz konut ve araba satışı yapan tasarruf finansman şirketleri ile ilgili önemli bir talimat verdi

Erdoğan uyardı: Çiftlik Bank işine dönmesin!
13 Şubat 2021 Cumartesi 12:44

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan, bugün yayınlanan yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının 2 hafta önce TBMM'de yaşandığını belirtti. Babacan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki hafta önce grup toplantısından çıktı. Şeref Salonu boyunca kendisini bekleyenleri selamladı. TBMM'den ayrılmadan önce idare amirinin odasında kısa bir mola verdi.

Odaya çaylar söylendi. Kendisini uğurlayacak parti yönetimiyle sohbete koyuldu. Erdoğan, tam o sırada karşısındaki televizyonda reklamı fark etti. Yanında duran Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a yönelerek, "Lütfi, şu işe bir çekidüzen verin. Bunlarla ilgili şikayetler artıyor, yakında Kombassan, Çiftlik Bank işine dönecek. Batarlarsa devlete yük olacak hepsi" dedi.

Odada bulunanlar, Erdoğan'ın dikkatini çeken reklama odaklandı. Faizsiz peşinatsız ev-araba-eşya satışına ilişkin reklam olduğu fark edildi. Bakan Elvan, bu konuda yapılan çalışmaların sonuna gelindiğini, yakında Meclis'e gönderileceğini söyledi.

Hürriyet'in geçen hafta duyurduğu bu çalışmaya ilişkin hazırlıkların perde arkası böyle. Erdoğan'ın daha önce yaptığı uyarının çalışmayı başlattığı öğrenildi. Sektörde çalışan köklü firmaların büyük bölümü, bu çekidüzen yasasına destek veriyor.

Çünkü son günlerde sayıları hızla atan bu tür firmaların, toplanan paraları amaç dışında kullandığı, bankada faizde değerlendirildiği, sistemden çıkmak isteyenlere zorluk çıkarıldığına ilişkin şikayetler Erdoğan'a kadar ulaştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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