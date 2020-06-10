Erdoğan salgın döneminde verilen destekler açıkladı

Pandemi koronaviürs covid-19 süresince Türkiye hükümetinin vatanlara verdiği destekler Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal devlet gereği vatandaşa verilen tüm destekleri maddeler halinde açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öncülüğünde aylar sonra Kabine Toplantısı yapıldı.

Koronavirüs pandemisine karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle ilgili yeni normalleşme sürecine dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, salgın döneminde yapılan ekonomik yatırımlar ve destek paketleriyle ilgili de konuştu.

5,5 MİLYON AİLEYE 1000'ER LİRA KARŞILIKSIZ YARDIM

Koronavirüs sürecinde vatandaşlara yönelik yapılan yardımlarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstihdam ve iş gücü piyasamızı ayakta tutma ile vatandaşlarımızın gelir kaybının önüne geçtik. 5,5 milyon ailemize 1000'er lira karşılıksız yardımda bulunduk." ifadelerini kullandı.

KISA ÇALIŞMA UYGULAMASINDA 3 MİLYON KİŞİYE 5 MİLYAR ÖDEME YAPILDI

Kısa çalışma uygulamasına değinen Erdoğan, "Kamu bankalarımız aracılığı ile çok kolay şartlarda düşük maliyetli finansman desteklerini devreye alarak nakit ihtiyacımızı karşıladık. Çalışanlarımızı korumak için işten çıkarılmayı yasakladık. Mart ayından bu yana 3 milyondan fazla kişi kısa çalışma uygulamasından yararlandı. Bu kapsamda yaklaşık 5 milyar lira ödeme yaptık. Ücretsiz izne ayrılanlarla kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlara ise aylık 1777 TL nakdi ücret desteği vermeye başladık." dedi.

"6,7 MİLYON VATANDAŞIMIZA 40 MİLYAR LİRA FİNANSMAN DESTEĞİ VERDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kobilere verilen finansman desteğiyle ilgili ise "Geliri 5 bin liranın altında olan 6,7 milyon vatandaşımıza 40 milyar lira finansman desteği verdik. Halkbank aracılığı ile esnafımıza 27 milyar lira finansman sağladık. Yüzde 97'sini KOBİ'lerin oluşturduğu işletmeye finansman tahsisi yaptık. Esnafı, sanatkar, sanayici, üreticimizin, çalışanlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

"2018'DEN BERİ VERDİĞİMİZ MÜCADELEYİ, SALGIN DÖNEMİNDE DE BAŞARIYLA SÜRDÜRDÜK"

Dengelenme sürecinde elde edilen kazanımları işaret eden Erdoğan, "Ağustos 2018'de başlayan kur atakları, spekülatif saldırıların etkilerini gidermek için verdiğimiz mücadeleyi salgın döneminde de başarıyla sürdürdük. Enflasyon ve faizlerin düşüşe geçtiği, makro ekonomik göstergelerde başarıların elde edildiği dengelenme sürecinin kazanımlarına sahip çıktık." dedi.

"ÖNLEMLERİMİZ, EKONOMİK AÇIDAN NE KADAR SAĞLAM DURUMDA OLDUĞUMUZU GÖSTERDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınının ülkemizde başladığı günden bu yana alınan tedbirlerin etkilerini gösterdiğini söyledi.

Erdoğan, süreç boyunca hiçbir dış desteğe ihtiyaç duymadıklarını ve ekonominin kontrol altında tutulduğunu ifade ederek şu açıklamalarla konuşmasına devam etti:

Dışarıdan hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan, şirketlerimize, esnafımıza ve vatandaşımıza destek olduk. Her talebe anında dönüş yaparak destek mekanizmalarını devreye aldık. Konutta tarihin en düşük maliyetleri, en kolay ödeme imkanlarını içeren finansman desteğini milletimizin istifadesine sunduk. Otomotiv ve turizmde de piyasalara destek olacak finansman imkanlarını sağladık.

Devreye aldığımız adımlar Türkiye'nin ekonomik açıdan ne kadar sağlam durumda olduğunu gösterdi. Özellikle istihdamda gerçekleştireceğimiz sıçrama ile bu kazanımları taçlandırmak var. Türkiye'nin istihdam kalkanı adıyla çok kapsamlı bir reform paketi hazırladık. İstihdam kalkanındaki amacımız işsiz kalan vatandaşlarımızın yeniden istihdama katılmalarını sağlamaktır.

25 yaş altı gençlerin iş istihdamı desteklenecek VİDEO

25 yaş altı gençlerin iş istihdamı desteklenecek

"SALGIN ÖNCESİNDEN DAHA İYİ BİR İSTİHDAM SEVİYESİ HEDEFLİYORUZ"

Kur saldırısı ve salgın öncesinden daha iyi bir istihdam seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Çalışanlarını kısa çalışmaya geçiren işverenlerimize normalleşme desteği vereceğiz. Normalleşmeyi teşvik edecek mekanizma kuracağız. Kovid19'un istihdam üzerindeki etkilerini en aza indirip gayret edeceğiz.

"25 YAŞ ALTI İSTİHDAMINI DESTEKLEYECEĞİZ"

Kısmi ya da esnek çalışma alanında işgücü piyasamızı daha da verimli hale getirecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz. 25 yaş altındakilerinin istihdamını destekleyeceğiz. 25 yaş altı gençlerin, 50 yaş üzerinde olanların kolay şekilde istihdam edilmelerini sağlayacağız. Çalışanlara tamamlayıcı emeklilik sigortası sağlayacak çalışmayı başlatıyoruz.

"İSTİHDAM İÇİN UZUN VADELİ KAYNAK SİSTEMİ KURACAĞIZ"

Bu sigorta ile aynı zamanda ilave emeklilik desteği alınmasını sağlayacağız. Böyle çalışanlarımız emeklilikte daha da rahat edecektir. Türkiye'nin istihdam kalkanını sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz. Esnafı, küçük işletme, yatırımcılarımıza üretim, istihdam için uzun vadeli kaynak sağlayacak sistem kuracağız."