Erdoğan o ismi böyle uyardı: Mikrofonu milletvekilimize ver

Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sırasında konuşmak isteyen EPDK İkinci Başkanı Zekeriya Gökşenli'yi "O mikrofonu milletvekilimize ver. Böylesi daha isabetli olur" diyerek uyardı. EPDK'da başkan olarak Mustafa Yılmaz bulunmasına rağmen ikinci başkan Zekeriya Gökşenli'nin protokolde neden yer aldığı merak konusu oldu. ZEKERİYA GÖKŞENLİ KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

"O MİKROFONU MİLLETVEKİLİMİZE VER"

Erdoğan'ın konuşması sonrası açılışa geçildi. Bu esnada mikrofonu alan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanı Zekeriya Gökşenli konuşmak istedi. Bu esnada Gökşenli'ye müdahale eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O mikrofonu milletvekilimize ver. Böylesi daha isabetli olur" dedi. Erdoğan'ın uyarısında sonra Gökşenli de mikrofonu milletvekiline verdi. Fakat halktan bazı kesimler bu durma tepki gösterdi Cumhurbaşkanın 85 milyonun önünde evli ve çocuk babası bir beye bu şekilde konuşması hiç ama hiç hoş karşılanmadı.

ZEKERİYA GÖKŞENLİ KİMDİR?

1962, Kahramanmaraş doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1989 yılında Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü Adana Müessese Müdürlüğü'nde avukat olarak göreve başladı. 1997 yılında Türkiye Elektrik Üretim ve İletim A.Ş.'de hukuk müşaviri olarak görev yaptı.

Yap-İşlet-Devret, İşletme Hakkı Devri projelerinde ve mobil santralların hizmete alınmasında çalıştı. 2003 yılında Türkiye Elektrik İletim A.Ş'ye 1.Hukuk Müşaviri oldu. 2004 yılından itibaren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda önce Grup Başkanı ardından Hukuk Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Hukuk Grubu Üyesi olan Gökşenli İngilizce biliyor.

4 Ocak 2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Kurul Üyesi olarak atanan Zekeriya Gökşenli, 2014 yılında yeniden bu göreve atanmıştır. 15/07/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile EPDK İkinci Başkanlığı görevine atanan Zekeriya Gökşenli, evli ve 4 çocuk babası.