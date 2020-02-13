Erdoğan, MGK toplantısında Kime niçin ''Kes Ulan''Dedi

Erdoğan, MGK toplantısında Kime niçin ''Kes Ulan''Dedi

Cumhurbaşkanı Eşi Emine Erdoğan'ın GATA'ya girememesinin ardından yapılan MGK toplantısı esnasında olay ilk kez gün yüzüne ulaştı . eski dönemin Jandarma Genel Komutanı görevini yürüten Şener Eruygur'un konuşmsı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masaya vurup "Kes ulan!" diye bağırdığı belirtilmişti peki neden işte detayı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu ikili arasında baya ciddi manada kötüye giden "FETÖ'nün siyasi ayağı" konulu sözlü münakaşayı anlatan Abdülkadir Selvi bir yazıda Cumhurbaşkanından bahsederek ', Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde MGK Toplantısı esnasında elini masaya vurup dönemin Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur'a "Kes ulan" diye tepkide bulunduğundan bahsetti .

Selvi, bu konuya bazı örnekler verdi.şöyle:

Büyükanıt'a 'Sen mi yöneteceksin ben mi?' diye çıkıştı

e-muhtırası verildiği gün telefonuna cevap alamayan Büyükanıt, AK Parti'nin konuşma yapacağı bildirilince ertesi gün olan 28 Nisan tarihinde Erdoğan 'ı telefonla arıyor . Karşılaşmış olduğu ilk tepkisi 'Paşa, bu ülkeyi sen mi yöneteceksin, yoksa ben mi?' " şeklinde oluyor.

Bahsi geçen toplantıda ise Jandarma Genel Komutanı Eruygur hükümeti itham eden bir konuşma yapıyor. Başbakan'ın uyarıda bulunmasına rağmen Eruygur aynı tonda konuşmasını uzatınca, Erdoğan masaya vurup 'Kes ulan!' diye tepki gösterdi."bu tepkiye rağmen Koşaner aynı tonda konuşmasını devam ettirtince de Erdoğan, 'Otur oturduğun yerde, ne yapacaksın? Bizi askeri araçlara doldurup Selimiye Kışlası'na mı götüreceksin' diye sert uyarılar yaptı.

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