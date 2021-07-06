Erdoğan, kurban bayramı tatiliyle ilgili bir açıklama yapmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, 19 Temmuz Pazartesi günü Arife ile başlayacak kurban bayramı tatiliyle ilgili bir açıklama yapmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Kurban bayramı tatilinin 15 Temmuz'dan itibaren başlayıp başlamayacağı merak ediliyordu. Ancak Erdoğan kurban bayramı tatiline ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Bu durumda önümüzdeki Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısını beklemek gerekecek. Eğer önümüzdeki Pazartesi günü de bir karar alınmazsa, 19 Temmuz Pazartesi günü saat 08:00-13:00 arası tatil edilmezse, kurban bayramı tatili sadece 4,5 günü kapsayacak.
Bilindiği üzere 15 Temmuz Perşembe günü resmi tatildir. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin önümüzdeki Pazartesi günü, 16 Temmuz Cuma için bir karar alması durumunda ise kurban bayramı tatili 11 günü bulabilecektir.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
15 Temmuz 2021- Perşembe
16 Temmuz 2021 -Cuma
17 Temmuz 2021- Cumartesi
18 Temmuz 2021- Pazar
Arefe Günü- 19 Temmuz 2021 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 1. günü- 20 Temmuz 2021 Salı
Kurban Bayramı'nın 2. günü- 21 Temmuz 2021 Çarşamba
Kurban Bayramı'nın 3. günü- 22 Temmuz 2021 Perşembe
Kurban Bayramı'nın 4. günü- 23 Temmuz 2021 Cuma