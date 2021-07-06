Erdoğan, kurban bayramı tatiliyle ilgili bir açıklama yapmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, 19 Temmuz Pazartesi günü Arife ile başlayacak kurban bayramı tatiliyle ilgili bir açıklama yapmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Kurban bayramı tatilinin 15 Temmuz'dan itibaren başlayıp başlamayacağı merak ediliyordu. Ancak Erdoğan kurban bayramı tatiline ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Bu durumda önümüzdeki Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısını beklemek gerekecek. Eğer önümüzdeki Pazartesi günü de bir karar alınmazsa, 19 Temmuz Pazartesi günü saat 08:00-13:00 arası tatil edilmezse, kurban bayramı tatili sadece 4,5 günü kapsayacak.

Bilindiği üzere 15 Temmuz Perşembe günü resmi tatildir. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin önümüzdeki Pazartesi günü, 16 Temmuz Cuma için bir karar alması durumunda ise kurban bayramı tatili 11 günü bulabilecektir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

15 Temmuz 2021- Perşembe

16 Temmuz 2021 -Cuma

17 Temmuz 2021- Cumartesi

18 Temmuz 2021- Pazar

Arefe Günü- 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı'nın 1. günü- 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı'nın 2. günü- 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı'nın 3. günü- 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı'nın 4. günü- 23 Temmuz 2021 Cuma