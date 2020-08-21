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Erdoğan: Karadeniz gazını 2023'te kullanıma sunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki Tuna 1 Kuyusu'nda bulunan doğalgaz rezervlerinin 2023'te kullanıma sunulacağını söyledi.

Erdoğan: Karadeniz gazını 2023'te kullanıma sunacağız
21 Ağustos 2020 Cuma 15:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen tarihi müjdeyi verdi.

Erdoğan, Fatih Sondaj gemisinin 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurdu.

"2023'TE KULLANIMA SUNACAĞIZ"

Erdoğan, "Yıllaca enerjide maddi ve manevi sıkıntılar çekmiş bir ülke olarak geleceğe daha güvenle bakacağımıza inanıyorum. Şimdi tespit kuyuları açacağız. İnşaat ve yapı işlerine geçeceğiz.

Şimdi hedefi veriyorum, 2023'te milletimizin kullanımına Karadeniz gazını sunmaktır." ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELECEK...

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