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Erdoğan'ın AVM'lerin kapatılmasına dair görüşü

Erdoğan'ın AVM'lerin kapatılmasına dair görüşü

Erdoğan'ın AVM'lerin kapatılmasına dair görüşü
20 Mart 2020 Cuma 10:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında AVM'lerin neden kapatılmadığını, Çankaya'daki zirvede anlattı.

Türkiye, koronavirüsün salgın durumuna iyice bürünmemesi adına için birçok tedbirlerde bulunuldu . Fakat bu unsurlarda AVM'lerin kapatılması anlamında bir karar olmadı.

Konuyla alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne düşündüğü merak ediliyordu.

Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yapılan koronavirüs zirvesinde konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

KAPATMAK İSTEYEN KAPATABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AVM'lerin kapatılması konusunda devam eden görüşler ile  alakalı "Kapatıp sektörü daha çok zararda bırakmak istemiyoruz,düşüncemiz bu değil . Tabii kapatmak isteyen varsa istediğini gerçekleştirsin . Halkımız zaten kendini güvene aldı , AVM'lere gitmiyor ." dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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