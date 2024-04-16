0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
157
Mal varlığı
Mal varlığı
0

Erdoğan ile Şimşek arasında ipler kopma noktasına mı geldi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Erdoğan ile Şimşek arasında ipler kopma noktasına mı geldi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Erdoğan ile Şimşek arasında ipler kopma noktasına mı geldi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Admin
Admin
16 Nisan 2024 Salı 12:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında yerel seçimler öncesinde büyük bir kriz yaşandığı ve iplerin kopma noktasına geldiği iddia edildi. Erdoğan ile Şimşek arasındaki gerilimin 'küresel' güçlerin devreye girmesi ile yumuşadığı öne sürüldü.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN YANIT GELDİ

Bazı basın yayın organlarında yer alan söz konusu haberlere ilişkin İletişim Başkanlığından bir açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında kriz yaşandığı iddialarını yalanladı.

"ERDOĞAN-ŞİMŞEK" KRİZİ İDDİASI YALANLANDI

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü" iddiası doğru değildir.

"HERHANGİ BİR GERGİNLİK YAŞANMAMIŞTIR"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır.

"PROGRAM KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEKTİR"

Ülkemiz ekonomisinde yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir."

Metin Akpınar'ın kızı "Ablamın babası ünlü bir gazeteci" dedi, Uğur Dündar'dan cevap geldi
Metin Akpınar'ın kızı "Ablamın babası ünlü bir gazeteci" dedi, Uğur Dündar'dan cevap geldi
0
Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın ve görüntüleri paylaşan kardeşine dava açıyor
Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın ve görüntüleri paylaşan kardeşine dava açıyor
0
İBB meclisinde yeni dönem! AK Parti'nin teklifleri, CHP'nin oy çokluğuyla reddedildi
İBB meclisinde yeni dönem! AK Parti'nin teklifleri, CHP'nin oy çokluğuyla reddedildi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.