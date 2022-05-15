bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0

Erdoğan ile görüşülecek: 100 bin mahkum için yeni umut

COVID-19 salgını sebebiyle 15 Nisan 2020 tarihinden bu yana ceza sürelerini dışarıda geçiren açık cezaevi mahkümlarına yeni bir umut doğdu.

Erdoğan ile görüşülecek: 100 bin mahkum için yeni umut
Kamusaati
Kamusaati
15 Mayıs 2022 Pazar 12:42

AK Parti, 31 Mayıs'ta sona erecek olan izinlerin yeniden uzatılması taleplerini gündemine aldı. AK Parti'nin Grup Yönetim Kurulunun son toplantısında, Covid-19 izinlerinin uzatılmasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Grup Yönetim Kurulunun bazı üyeleri "2 yıldır dışarıda olanlar, yeni bir hayata başladı. İşe başladılar veya iş kurdular. Bunları yeniden cezaevine göndermek doğru olmaz. Cezaevleri zaten kapasitelerini aştı. İzinlerin uzatılması daha doğru olur" görüşünü dile getirdi.

Toplantıda, AK Parti'nin grup yöneticileri, kabinedeki ağırlıklı görüşün bu izinlere son verilmesi yönünde olduğunu, ancak konunun yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüleceği bilgisini verdi.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı ile temasa geçilecek. İzinlerin uzatılmasına karar verilirse, 31 Mayıs'a kadar adım atılacak. Salgın şartları sebebiyle 100 binden fazla hükümlü bu imkandan yararlanarak, kalan cezalarını dışarıda geçiriyordu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
İcra Dosyası nasıl Kapatılır?, İcra Dosyası Sorgulama, Ücretleri ve Faiz Hesaplama 2022
İcra Dosyası nasıl Kapatılır?, İcra Dosyası Sorgulama, Ücretleri ve Faiz Hesaplama 2022
0
2022 Mayıs Karkas Et Fiyatları kaç lira?, En Son Kesim Fiyatları
2022 Mayıs Karkas Et Fiyatları kaç lira?, En Son Kesim Fiyatları
0
Cinsiyet değişikliği ameliyatında 'bıçak parası' alan profesöre hapis cezası
Cinsiyet değişikliği ameliyatında 'bıçak parası' alan profesöre hapis cezası
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.