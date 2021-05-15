Erdoğan helallik istedi. Cevap Akşener, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan geldi

Esnaftan helallik isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cevap muhalefet liderlerinden geldi. İYİ Parti lideri Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sandık çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu “Seçim! Hemen!” ifadelerini kullandı.

AKP teşkilatlarıyla video konferans yöntemiyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kısıtlamalardan etkilenen esnaflarımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze de bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’a cevap muhalefet liderlerinden geldi.

Twitter hesabından Erdoğan’ın açıklamalarını paylaşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Sayın @RTErdogan sen unutmuş olabilirsin ama, siyasetçi milletiyle kürsülerde değil, sandıkta helalleşir. Madem helalleşmek istiyorsun, korkma, getir sandığı helalleşelim. Zor durumdaki çiftçiyle, esnafla, işsiz gençle helalleşelim. Milletimizin kutlu iradesiyle helalleşelim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından “Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim! Hemen! #HemenSeçim” mesajını paylaşarak erken seçim çağrısında bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Twitter hesabından, Erdoğan'a tepki gösterdi.

Davutoğlu, "Sayın Erdoğan, helallik istediğinize göre siz de iktidara veda vaktinin geldiğini anladınız. Evet, sandık Gelecek, halk kötü yönetimin faturasını kesecek ve siz gideceksiniz. Liyakatli kadrolar Gelecek, halkın yüzü yeniden gülecek" sözlerini paylaştı.