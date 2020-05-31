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Erdoğan: Eğlence mekanları bir süre daha kapalı kalacak

1 haziran pazartesi eğlence mekanları açılacak mı? 1 haziran pazartesi nargile cafeler açılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, “31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü” dolayısıyla gençlerle buluşma programında, eğlence mekanları ve nargile içilen yerlerin bir süre daha kapalı kalacağını söyledi.

Erdoğan: Eğlence mekanları bir süre daha kapalı kalacak
31 Mayıs 2020 Pazar 19:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü" dolayısıyla gençlerle buluştu.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen buluşmada Erdoğan, sigara endüstrisine sert sözlerle yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları ve nargile içilen yerlerin bir süre daha açılmayacağını söyledi.

"HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK, EĞLENCE MEKANLARI BİR SÜRE DAHA KAPALI OLACAK"

Erdoğan konuyla ilgili açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir. 400 bin insanın hayatına mal olan virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma lüksümüz yoktur."

Erdoğan: Eğlence mekanları bir süre daha kapalı kalacak

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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