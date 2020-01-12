Erdoğan'dan Gençlere Müjdeli Haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan erken yaşta evliliğin önemine dikkat çekti, 3 çocuk tavsiyesini yineledi. CHP ise iş sorununu çözmeden kimsenin evlenemeyeceğini söyledi.

Erdoğan'dan Evlenecek Gençlere Müjdeli Haber!

Erdoğan'dan Gençlere Müjdeli Haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan genç yaşta izdivacın önemine dikkat çekti, 3 çocuk tavsiyesini yineledi. CHP ise iş sorununu çözmeden kimsenin evlenemeyeceğini savundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde evlilik konusunda dikkat çeken önemli açıklamalarda bulunarak gençlere seslendi.

KIZLARIMIZ DA ERKEKLERİMİZ DE..

Erken yaşta evlenilmesi gerektiğini değinen Erdoğan, "Kızlarımız da erkeklerimiz de çoğu 30'u aşkın yaşlarda izdivaç ediyor veyahut da çoğu evde kalıyor. Böyle bir şey olur mu? Devlet babadan bahsediyor muyuz, devlet babanın başında da şu anda Erdoğan var mı? Var, ben de şu anda tavsiye ediyorum.

Hiç izdivaç yapmayanların sayısı da artıyor, evlilik dışı hayat biçimi medya aracılığıyla meşrulaştırılmaya, daha da kötüsü özendirilmeye çalışılıyor, televizyonların birçoğunda bunun kampanyası yapılıyor. Aman bu konuda dikkali olalım . Aile kurumunu kökünden kurutmayı amaçlayan sembollerin önü bilinçli bir şekilde açılırken, aile kurumuna sahip çıkan davranışlarda hor görülüyor küçümseniyor. Bu büyük tehlikeye hep birlikte harekete geçmeli önlemeliyiz.

Ailemiz de yer aldığı kendimize özgü olan değerlerimize sahip çıkmanın bizi küçülten değil yücelten bir tercih olduğunu genç nesillere göstermeliyiz. Rabbimiz ne buyuruyor? 'Nikahlanınız, çoğalınız' buyuruyor. Nikah dışı evlilik bizim değerlerimizde yeri yok Buna bir defa hep birlikte tavır koymamız gerekli. Sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor, 'Kıyamet gününde diğer topluluklara karşı ümmetimin çokluğuyla övüneceğim' diyor. Bunlar çok önemli, buna dikkat edeceğiz ve hep birlikte bunun gayreti içinde olacağız." diyerek aktardı.

CHP'Lİ KILIÇDAROĞLUNDAN TEPKİ GECİKMEDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasına CHP'den yanıt geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, evlilik için önce gençlerin iş imkanı olması gerektiğinin şart olduğunu savundu.

İŞ SORUNU ÇÖZÜLMEDEN EŞ SORUNU ÇÖZÜLÜR MÜ

Öztrak, "Eli doğru dürüst ekmek tutmaya gençler nasıl evlenecek? Bunu hiç soran yok. İş sorunu çözülmeden eş sorunu çözülür mü? Madem devlet babadan bahsediyorsun, alanım da ekonomi diyorsun, o zaman bu ülkenin evlatlarına, gençlerine iş bulmak zorundasın." dedi.

MHP: ERKEN YAŞTA EVLENMEDE FAYDA VAR

Konuyla ilgili MHP'den de tepki geldi

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Gençlerin ekonomik şartları , hayat şartlarını bir an önce gerçekleştirilerek erken yaşta evlilik yapmalarında fayda var. Erken yaşta evlenmek de hayatın bir gerçeğidir güzel yanıdır . Kırkından sonra evlenmenin de hiç bir tadı tuzu olmaz." dedi.