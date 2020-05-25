Erdoğan'dan erken seçim iddialarına cevap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 81 İl Teşkilatı ile videokonferans yöntemiyle bayramlaştı. Son dönemde gündemde olan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt veren Erdoğan, "Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 81 İl Teşkilatı ile videokonferans yöntemiyle bayramlaştı.



'Türkiye'nin son 18 yıldaki tüm reformlarına, zaferlerine imza atan AK Parti önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin lokomotifi olmayı sürdürecektir' diyen Erdoğan, 'Açtığımız ve açacağımız hastanelerle sağlık alt yapımızı daha da güçlendireceğiz. Genel Sağlık Sigortamız ve sağlık sistemimiz milletimizin sahipsiz olmadığını göstermiştir. Salgının en az hasarla atlatılacağına inanıyorum' ifadelerini kullandı.



'AK PARTİ'NİN KAZANDIRDIKLARINI TEKRAR HATIRLATMALIYIZ'



Konuşmasında CHP'yi de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'CHP zihniyeti gibi polemik ve saldırılarımızla değil eserlerimizle gündeme gelmeye devam edeceğiz' dedi.



Erdoğan, AK Parti'nin 18 yıllık süreçte kazandırdıklarını vatandaşa tek tek anlatılması gerektiğini belirterek, 'Eğitimde çocuklarımızı 70-80 kişilik sınıflardan kurtarırken üniversite kapılarında yığılmaları gençlerimize anlatmalıyız. AK Parti'nin kazandırdıklarını tekrar anlatmalıyız. Ne kadar terör örgütü varsa hepsinin başını ezdiğimizi anlatmalıyız' ifadelerini kullandı.