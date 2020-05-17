Erdoğan'dan CHP'nin söylemlerine eleştiri geldi

1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki temel atma töreni yapıldı, Geçtiğimiz günlerde CHP'nin yapılan projelere israf demesine Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki temel atma törenine
video konferans ile katılarak yüklenici firmalara ve emeği geçen bakanlara teşekkür ettikten
sonra konuşmasına başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ise CHP'nin yapılan projelere karşı gösterdiği eleştiriler vardı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin söylemlerini eleştirerek "Biz bunları yaparken CHP'nin başını çektiği bir kesim, hep işlerimizi engellemenin, yalan ve iftira ile
önümüzü kesmenin gayreti içindeydi.
Şehir hastaneleri projelerimize demediklerini bırakmadılar. Ülkemizi şehir hastaneleri ile doldurmayı sürdürüyoruz. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ikinci kısmını Japonya Başbakanı ile açarak birlikte hizmete sunacağız.
Maalesef bu zihniyet salgın sürecinde ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçları karşılamak ve daha sonra da kaliteli sağlık hizmeti vermek için başlattığımız hastane inşaatlarına dahil tahammül edemiyor.
"İSRAF DİYECEK KADAR VİZYONU SIĞ BİR KAFA"
Şurada Yeşilköy ve Sancaktepe yapımını tamamlamak üzere olduğumuz hastanelerimize israf diyecek kadar ufku dar, vizyonu sığ bir kafa bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu salgın hastanelerini hedef aldı
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