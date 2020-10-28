Erdoğan'dan Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek kampanyasına ilginç yorum: Ya böyle bir şey var mı Türkiye'de

Erdoğan'dan Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek kampanyasına ilginç yorum: Ya böyle bir şey var mı Türkiye'deMHP lideri Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek kampanyası hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ya böyle bir şey var mı Türkiye'de ya… Yani bugün evine ekmek götüremeyen biri var mı Türkiye'de ya… İnanıyor musunuz bunlara?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir muhabirin "Askıda ekmek başlatmıştı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli…" cümlesiyle başlayan sorusunu yarıda keserek "Bırakın Allah'ınızı severseniz ya… Ya böyle bir şey var mı Türkiye 'de ya… Yani bugün evine ekmek götüremeyen biri var mı Türkiye'de ya… İnanıyor musunuz bunlara? Bazı şeyleri siz kendiniz çözün ya… Var mı böyle bir şey?" ifadelerini kullandı.

Partisinin grup toplantısı sonrası TBMM koridorlarında ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli önderliğinde başlatılan 'Askıda ekmek' kampanyası hakkında çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

"YA BÖYLE BİR ŞEY VAR MI TÜRKİYE'DE?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir muhabirin "Askıda ekmek başlatmıştı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli…" cümlesiyle başlayan sorusunu yarıda keserek "Bırakın Allah'ınızı severseniz ya… Ya böyle bir şey var mı Türkiye'de ya… Yani bugün evine ekmek götüremeyen biri var mı Türkiye'de ya… İnanıyor musunuz bunlara? Bazı şeyleri siz kendiniz çözün ya… Var mı böyle bir şey?" ifadelerini kullandı.

"HESAP KİTAP BİLMİYORLAR"

Açıklamasının devamında büyüme rakamlarına vurgu yapan Erdoğan, "Elhamdülillah bugün Türkiye her şeyiyle, asgari ücretiyle, maaşıyla çok çok ülkeleri geride bırakmış bir Türkiye var. Büyüme oranına bakıyorsun şu anda dünyada en iyi noktada olan bir ülkeyiz. IMF'nin, OECD'nin ölçeklerine bakıyorsun, en iyi konumda olan ülke konumundayız ama bunlar hesap kitap bilmiyorlar" şeklinde konuştu.