Erdoğan'dan AK Partili vekile: Evini gerekirse ben yıkarım

Cumhurbaşkanı ve Ak parti genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti Genel Merkezinde milletvekilleri ile bir araya geldi.

4 saate yakın b ir zaman süren toplantıda Başkan Erdoğan’ın milletvekillerinin konuşmalarını dikkatli bir şekilde dinleyerek notlar aldığı öğrenildi.

Toplantıda Elâzığ ve Manisa başta olmak üzere son dönemde yaşanan depremler de konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul milletvekili Mustafa Ataş’ın İstanbul Üsküdar’daki evini gündeme getirdi. AK Parti İstanbul milletvekili Mustafa Ataş’a “Senin evin de hasarlıydı. Yıktın mı?” diye sordu. Mustafa Ataş ise ‘Bakanlık gerek görmedi’ cevabını verdi. Erdoğan bunun üzerine “Bu cuma herhangi bir değişiklik olmazsa, Üsküdar’a geliyorum. Gelip bakacağım. Gerekirse ben yıkarım” diye espri yaptı.

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