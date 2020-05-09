Erdoğan'dan AB Türkiye Delegasyonu'na mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Avrupa Birliği'ne tam üyeliğe ulaşmakta kararlı olunduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü sebebiyle AB Türkiye Delegasyonu'na mektup gönderdi.

Koronavirüsün ortak bir düşman olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıkıcı bir felaketle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin yeniden güçlendirilmesinin gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, "Türkiye olarak, müzakere sürecinde karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen stratejik hedef gördüğümüz Avrupa Birliği'ne tam üyeliğe ulaşmakta kararlıyız. Bugün yine yıkıcı bir felaket ile karşı karşıyayız. Bu kez ortak düşmanımız, hiçbir sınır tanımayan, sadece sağlığımızı değil refahımızı, sosyal düzenimizi ve insani bağlarımızı tehdit eden bir virüs.

Önümüzde hem salgınla mücadele hem salgın sonrası dönemde ekonomik açıdan yeniden toparlanma hem de kıtamızı etkileyen bölgesel gelişmeleri yönlendirme ve düzensiz göç ile terörle mücadele çalışmalarına ağırlık vereceğimiz zor günler bulunmaktadır. Bu zor günlerin, Türkiye - AB ilişkilerini yeniden canlandırmak konusunda sunacağı fırsatları iyi değerlendirmeliyiz.

Şimdiye kadar ülkemize pek çok konuda ayrımcı ve dışlayıcı tutum takınan AB’nin, artık hepimizin aynı gemide olduğunu anladığını umuyorum. Salgın döneminde pek çok AB üyesi ülkenin ülkemizden yardım talebinde bulunduğu, ülkemizin sağlık sistemi ve aldığı önlemler ile pek çok AB üye ve aday ülkesine örnek olabilecek düzeyde bulunduğu görülmüştür.

AB üyeliğine aday, müzakere eden, AB ile gümrük birliği içinde olan, AB’nin en önemli ticaret ve yatırım ortaklarından Türkiye’nin, Birliğin salgın süresince ve salgın sonrası dönemde alacağı tüm önlemlere ve çalışmalara katılması AB’yi ancak daha güçlü kılacaktır. Dönem her alanda güçlerimizi birleştirme dönemidir.

Ülkemizin tam üyeliği ekonomik, siyasi, güvenlik ve sosyal katkıların yanı sıra Avrupa Birliği’ne daha katılımcı ve kucaklayıcı bir vizyon kazandıracak ve AB'yi küresel bir aktör haline getirecektir.

" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA BİRLİĞİ'NE TAM ÜYELİĞE ULAŞMAKTA KARARLIYIZ"

Türkiye olarak, müzakere sürecinde karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen stratejik hedef gördüğümüz Avrupa Birliği'ne tam üyeliğe ulaşmakta kararlıyız.

Bu düşüncelerle, “Avrupa Günü”nün, kıtamızın bugün içinde bulunduğu durumun ve geleceğine ilişkin planların, yapıcı ve vizyoner bir yaklaşımla değerlendirilmesine vesile olmasını diliyor, vatandaşlarım başta olmak üzere tüm Avrupalıların 9 Mayıs Avrupa Günü'nü tebrik ediyorum."

AB Türkiye Delegasyonu da, Avrupa Günü mesajı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Delegasyonun mesajında, "Ekselansları Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın AB Günü mesajını aldık. Sayın Cumhurbaşkanı, İyi dilekleriniz için çok teşekkür ederiz!" ifadelerine yer verildi.