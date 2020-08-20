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Erdoğan, CHP'nin belediyecilik anlayışını eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelere yönelik öç alma peşinde olduklarını söyledi. Erdoğan, "İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı" dedi.

Erdoğan, CHP'nin belediyecilik anlayışını eleştirdi
20 Ağustos 2020 Perşembe 15:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Congresium'da düzenlenen AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, Ak Partili Belediye Başkanları'na, vatandaşa hizmette ayrım yapmadan devam etmeleri uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına devam ederken yerel yönetimlerde yapılacak yanlışların ülke çapında boyutlara ulaşabileceğini de söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İBB'YE SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ

Açıklamalarına devam eden Erdoğan, Ak Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde yaşananları eleştirdi.

Erdoğan özellikle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sert ifadelerle yüklendi.

Haliç'in bugün geldiği hali işaret eden Erdoğan, İstanbul'un da yine çöp dağlarından geçilmediğini söyledi.

"İSTANBUL'U ÇÖP DAĞLARI İLE ALDIK, ŞİMDİ YİNE İSTANBUL REZİLLİK"

"Haliç'i bugün ne hale getirdiğini görüyorsunuz değil mi? O iyi hale getiren bizdik, şimdi ne hale geldi görüyorsunuz. İstanbul'u çöp dağları ile aldık, şimdi yine İstanbul yine rezillik. Daha 1.5 yıl öncesine kadar hiçbir sıkıntının yaşanmadığı şehirlerimiz akmayan sular, bir türlü durağa gelmeyen otobüsler ile gündem oluyor. Hizmetlerin kalitesi ve sayısında ciddi düşüşler var." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li belediyelerde yaşanan işten çıkarmalara da değindi.

"CHP'YE GEÇEN BELEDİYELERİN İNTİKAM ALMA HEVESİYLE HAREKET ETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Erdoğan, CHP'li belediyelerde yaşanan işçi kıyımlarıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde bazı yöneticilerin adeta bir öç alma, intikam alma hevesiyle hareket ettiğini görüyoruz. İdeolojik belediyecilik hortladı, seçimlerde "Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız" diyenler göreve geldikten sonra binlerce insanı işinden etti."

Erdoğan, CHP nin belediyecilik anlayışını eleştirdi #1

Erdoğan, CHP nin belediyecilik anlayışını eleştirdi #2

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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