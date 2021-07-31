Erdoğan: Bayramda halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke genelindeki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Yangınların farklı noktalarda çıkmasına işaret eden Erdoğan, sabotaj ihtimaline değindi. Soruşturmaların devam ettiğini söyleyen Erdoğan, Bu boş verip geçiştirilecek bir şey değil" dedi. Cumhurbaşkanı corona virüs vaka sayısındaki yükselişle ilgili soruyu "Bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi" diyerek yanıtladı. Erdoğan, son durumun Kabine toplantısında ele alınacağını aktardı.

İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu eş zamalı ülkemizin değişik yerlerinde çıkan yangınlarla ilgili soruşturma devam ediyor. Burada acaba herhangi bir suikast bu tür şeyler var mı yok mu bunların üzerine gidiliyor. İçişleri bakanlığımızın istihbaratın ciddi çalışmaları var. Net ne olabilir çalışmalardan sonra açıklamak durumundayız. Boş verip de geçiştirilecek bir şey değil.

Bu bir milli bakış gerektiriyorsa, ülke ve millet olarak birlikte karar vereceğimiz bir konuysa buna herkesin aynı istikamete bakışı gereklidir. Burada bile siyaset spekülasyonlar maalesef siyasi partilerin yaklaşım tarzları üzüntü verici. Bizim bir tarafta ciğerimiz yanıyor, ben Cumhurbaşkanı olarak bakan arkadaşlarımdan bazılarını bölgeye anında göndermiş durumdayım. Bütün imkanlarımızı seferber etmek suretiyle, dünyada sayılı itfaiye örgütlerine biz sahibiz. THK'nın uçakları varmış falan. Bunu neye göre söyleyebiliyorsunuz. THK'nın elinde kullanılabilecek uçak yok. Biz 45 helikopterle çalışıyoruz. Bunların yanında bugün itibarıyla uçak sayımız 5-6'ya çıkmış durumda. Rusya ve Ukrayna'dan aldığımız uçaklar var. Azerbaycan'dan da bir uçak kullanılacak.

Bir diğer şey de İHA'larımızla bölgelerin durumunu sürekli inceliyoruz. 1080 araröz bölgede çalışıyor. 6440 orman muhafaze memuru çalışıyor. 28-30 Temmuz bu yangının süreci. 71 orman yangını çıkmış vaziyette. 57 kontrol altına alındı. 14 yangının kontrol altına alınma çalışması devam ediyor.

Sel felaketinde nasıl kimseyi mağdur etmeyeceğimizi söyleyip adımlarımızı attıysak burada da evi yanan hayvanları telif olanları hasar tespit çalışmaları yapılmak suretiyle hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Çevre Bakanlığımız TOKİ ile birlikte evleri süratle yapıp sahiplerine teslim edecektir.

SALGINLA MÜCADELE

Biz değişik zamanlarda değişk tedbirler açıkladık. Biz hapis hayatı mı yaşayacağız, ne kadar devam edecek... Dünyanın değişik yerlerinde bu oldu. Şu anda en sağlıklı şekilde bu mücadeleyi nasıl sürdürürüz devam edeceğiz. Hastane konusunda sıkıntı yok, bu konuda çok aktif bir durumdayız. Bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi.Bunu lehimize çevirmeliyiz. Bütün tedbirlerimizi alıyoruz, normalleşmeyi hızlandırmanın mücadelesinde olacağız. İlk kabine toplantısında konuşacağız.