Erdoğan Bayraktar'dan olay sözler Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Erdoğan Bayraktar'dan olay sözler
Erdoğan Bayraktar'dan olay sözler Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Bayraktar: Şimdi partinizin başındasınız, ateşin üstündeki kazan gibi
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından oldukça dikkat çekecek bir paylaşımda bulundu.
AK Parti’den “mancınıkla atıldığını" belirten Bayraktar, isim vermeden "Siz ise; zekanız, eğitiminiz ve Babanız sayesinde Bizlere horozluk yaptınız" diye yazdı.
Bayraktar, mesajının devamında "Şimdi ise “Parti” nizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi. Hadi bakalım, Hadi!” ifadelerini kullandı.
İşte Bayraktar'In paylaşımı: