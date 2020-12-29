 Erdoğan Bayraktar'dan olay sözler

2021 Ocak SSK SGK Bağ-Kur memur emeklisi maaşı ne zaman yatar? Emekli maaşları ne zaman yatacak? Yılbaşını da kapsayacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle maaş ödemesi olan emekliler maaşlarını ne zaman alacağını merak ediyor. SSK SGK Bağ-Kur memur emeklisi maaşı ne zaman yatacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Memur emeklilerine müjdeli haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamayla maaşların ne zaman yatırılacağına dair merak edilenlere yanıt verdi. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak?