Erdoğan'a hakaret eden CHP'li gözaltına alındı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan olduğu dönemde sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan olduğu dönemde sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi CHP'li Dila Koyurga, İzmir Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.
Gözaltı işlemi uygulanan Koyurga'nın ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Koyurga'nın, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları bulunduğu belirtilerek Cumhurbaşkanlığı avukatlarınca suç duyurusunda bulunulmuştu.
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