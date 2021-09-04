Erciyes'in etekleri kırmızıya boyandı

8/12 Elde edilen ürünün yaklaşık bin 500 tonunu kurutarak satmayı planlıyoruz. İç piyasada kuru domates tüketimi daha yaygınlaşmadığı için tamamını ihraç edeceğiz. Kurutmalık domates konusunda yardımcı oldukları ve yol gösterdikleri için il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine ve ziraat mühendislerine teşekkür ederim" diye konuştu.