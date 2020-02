Erbaş Sıgara Haramdır Dedi ve Sure ile Kanıtladı

SİGARA iÇMEK HARAMDIR NEDEN Mİ?

Birçok Yerde sigaranın haram olduğunu insan sağlığını tehdit eden Diyanet İşleri Başkanı bu sefer delil de var açın okuyun kuran-ı kerim i diye aktardı

Başkan Erbaş, Dünya Sigara Bırakma Günü nedeni Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından gerçekleşen görüşmedi düzenledi.

Konferansta söz alan gündeminde ise son zamanlarda çoğunlukla söz alan sigara haramdır günahtır konusuna bu sefer dediller sunarak aktardı .

Erbaş'ın konuşmalarından bazıları

"Can almaya hız kesmeden devam eden sigara, dünyada çapında milyonlarca kişiyi hayattan koparmaya devam eden sıgara . Dünya Sağlık Örgütü'nün dünyada her sene 8 milyondan daha fazla insanın sigaradan kaynaklı hayatını kaybettiğine, bir ifadeyle sigaranın her dört saniyede bir kişiyi hayattan gönderdiğini durumun vahametini gözler önüne dökmektedir . Sigaraya haram diyoruz ve kanıtlarımız mevcut .

MAİDE SURESİNDE SIĞARA BAHSEDİLİYOR

Düşünebiliyor musunuz? Dünya'da her yıl 8 milyon insanı Hayattan koparan bir madde var. Sadece Türkiye'de 100 bini geçkin insan ölüyor. Maide suresi 32, 'Kim ki yer yüzünde, inancı, inancı, mezhebi dini ne olursa olsun bir kimseyi öldürürse haksız yere, bütün insanları öldürmüş gibi olur' diyor ayette. Sadece 100 bin kişiyi öldüren bir madde için bu katildir, katletmek de haramdır demek zor bir şey mi?"